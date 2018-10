Djecu vežu, ne daju im izaći na zrak, koriste i elektrošokove...

Zbog neadekvatnog prostora djeca sa psihičkim problemima tjednima ne izlaze na zrak i lišena su tjelesnih aktivnosti. Gužvaju se u sobama s malo sanitarnih čvorova. Vežu ih. Na zatvorenom psihijatrijskom odjelu elektrostimulativna terapija (elektrošokovi) daje se odraslima u zajedničkim sobama, dok su drugi pacijenti prisutni te vide i čuju cijelu proceduru, piše Večernji list.

Nagurani u sobe

Uvjeti u kojima borave djeca u dobi od 6 do 18 godina u Psihijatrijskoj bolnici za djecu u zagrebačkoj Kukuljevićevoj su neadekvatni, počevši od nedostataka same zgrade i prenapučenosti. Na cijelom katu, na više od 20 pacijenata, samo je jedan sanitarni čvor. Nagurani u sobe, pa mali pacijenti nemaju ni zajamčenih minimalnih šest četvornih metara životnog prostora, što je inače standard. Stubište u bolnici nema dodatnih ograda i predstavlja rizik za pacijente koji se žele samoozlijediti.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Odbor za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja Vijeća Europe izvješće je objavio jučer. Prvi put su uz dosadašnju praksu analize stanja u zatvorima analizirali i uvjete i tretman psihičkih bolesnika u zagrebačkoj Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež i u KBC-u Zagreb. Njihovi stručnjaci posjetili su Hrvatsku u ožujku prošle godine.

Sve je problematično

Osim unutrašnjeg, problem je, navode, i vanjski prostor. Ne postoji adekvatno dvorište na kojem bi bolesnici mogli boraviti. Tako neka djeca i po tjedan dana ne izlaze na zrak i lišena su svih tjelesnih aktivnosti na otvorenom.

Zabilježili su da se u bolnici primjenjuju različite metode sputavanja te dodali kako smatraju da se, u principu, osobe mlađe od 18 godina ne bi se smjelo mehanički sputavati, odnosno vezati. Njih bi, kad je potrebna intervencija, trebalo smiriti ručnim sputavanjem.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Medicinska dokumentacija pacijenata je, smatraju, nepotpuna te predlažu da se za svakog bolesnika mora izraditi plan liječenja. Izvješće dolazi dvije godine nakon što su iz same bolnice na adrese devet institucija u Hrvatskoj odaslali dramatičan apel o nemogućim uvjetima u kojima trebaju skrbiti za psihički bolesnu djecu.

Jedna od adresa bila je i ona pučke pravobraniteljice Lore Vidović, čiji je tim otišao u Kukuljevićevu gdje su uočili i u izvješću naveli da se “s djecom koja su pokušala samoubojstvo smještaju njihovi i depresivni i agresivni vršnjaci, djeca s poremećajem ličnosti, autisti, oboljeli od anoreksije, oni koji imaju psihotične ispade, da maloljetnici na zatvorenom odjelu ostaju i onda kada na takvom odjelu ne trebaju nastaviti liječenje, da djeca i adolescenti koji su zbog agresivnosti, samoozljeđivanja, psihotičnih simptoma i suicidalnih prijetnji vezani u takvom stanju leže pokraj ostalih...”

Pravobraniteljica: 'Žurno osigurajte nove prostore'

Pučka je pravobraniteljica tada poslala upozorenje Ministarstvu zdravstva i Gradu Zagrebu ,u čijem je vlasništvu ustanova, da žurno trebaju osigurati nove prostore. Dvije godine kasnije ministar zdravstva Milan Kujundžić Vijeću Europe odgovara da je u planu za ovu godinu uređenje dvorišta, što će platiti Grad, što je priloženo u izvješću.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Delegacija Vijeća Europe posjetila je i KBC Zagreb navodeći da je to jedina ustanova koja u Hrvatskoj provodi elektrostimulativnu terapiju ili elektrošokove (EKT). No zamjeraju što ne postoji posebna prostorija za EKT, već se pomična oprema dovozi do bolesnika u 6-krevetnim sobama, dok ostali iz sobe gledaju i slušaju. U jednoj turi odradi se 10-12 bolesnika.

Tretman se provodi pod anestezijom, kontrolom EKG-a, ali ne i EEG-a, što preporučuju, a posebno apostrofiraju i posebnu sobu. Pacijenti moraju dati pristanak, no upitno je što s onima koji za to nisu sposobni. U izvješću se problematizira i fizičko kažnjavanje tijekom informativnih razgovora u policiji te stanje u zatvorima.