Prava božićna bajka u Dubravi: 'Djeca su oduševljena, trčali su u zagrljaj djedu i baki Mraz!'

Okićeno navalno vatrogasno vozilo iz kojeg trešte Božićne pjesme, dok se u njemu voze djed i baka Mraz i dijele slatkiše zvuči kao dječji san koji bi prepričali u jednom dahu. U Vrpoljskoj ulici u Zagrebu dočekala nas je nasmijana ekipa iz DVD-a Dubrava i parkirano vozilo okićeno lampicama svih boja, montiranim rogovima i nosom soba koje obasjava cijelu ulicu. Kao što su dobrovoljni vatrogasci, tako su i dobrovoljni pomagači bake i djeda mraza sa Sjevernog pola. To sve rade drugu godinu za redom, jer djed i baka Mraz zbog povećanog obujma posla ne stignu prije Božića do Dubrave.

- Za ukrasiti vozilo nam treba nekoliko dana. Dogodi se da promašimo upute, pa moramo ponovo - smije se Marko zapovjednik DVD-a Dubrava dok popravlja lampice na nosu soba koji je prikvačen za vozilo. Kad je to napravio, odlazi do stražnjeg djela i spaja nama nepoznate žice i nastavlja.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

- Djeca su oduševljena, ali ponekad nam se čini da su roditelji sretniji od djece - opisuje Marko i pritišće gumb s kojim glasno i počinje svirati svima poznata pjesma 'Sretan Božić svakome' od Fantoma.

Nije dugo trebalo da se počnu pojavljivati djeca zamotana u šalove i kapom na glavi. Izvirivale su samo sjajne oči koje se smiju dok gledaju u svjetleće vozilo. Tad su i pojavili baka i djed Mraz. Čim su ih vidjeli, djeca su im potrčala u zagrljaj. Zajedno su pogledali ukrašeno vozilo, razgovarali i fotografirali se. Čak i kad su odlazila, djeca nisu skidala pogled s atrakcije.

- Prošle godine smo otvorili prijavu za ulice, ali nismo očekivali da će se prijaviti više od 700 ulica. Uspjeli smo obići njih nešto više od 300 iako smo se trudili da sve obiđemo. Neki ljudi nisu bili upućeni u to da ćemo proći njihovom ulicom, izrazi lica su bili neprocjenjivi, a neki su izašli i u pidžamama. Ove godine smo to organizirali pametnije, poslali smo dopise i dogovorili koje ćemo lokacije obilaziti koji dan od 6. do 22. prosinca - priča 25-godišnja Helena kojoj je pripala ovogodišnja organizacija.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Na prednjem sjedištu sjede baka Mraz Dora (26) koja radi u vrtiću i djed Mraz Igor (48) njen budući svekar koji mašu oduševljenoj djeci, ali odraslim stanovnicima Dubrave.

- Nije samo do bračnog para Mraz, već i vatrogasaca. Nikad ne znamo što bi djeca prije, sjela u vozilo, zagrabili slatkiše ili povukli djeda Mraza za bradu - smije se Dora.

Odrasli, ali i djeca s nestrpljenjem i poskakujući na mjestu od sreće dočekuju ukrašeno vatrogasno vozilo koje im se približava pod sirenama. Čim baka i djeda Mraz uzađu iz vozila, okupe se oko njih.

Josip (25) zaposlen student kojeg čeka još samo diplomski, bio je zadužen za onu djecu, a to su skoro sva, koja su imala želju da sjednu u ukrašeno vatrogasno vozilo. Jer ipak, oni su tu čuju njihove želje i ispune one koje mogu u datom trenutku, a one koje ne mogu proslijede na Sjeverni pol. Pomaže i Ramona (37) učiteljica engleskog, 13-godišnja Tesa i njen otac Ivan (41) koji je zapravo član DVD-a zbog kćeri.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

- Prije nešto više od godinu dana Tesa je viknula iz sobe 'tata ovo postoji, želim se upisati'. Kad sam došao u njenu sobu i vidio da govori o vatrogasnoj mladeži. Upisao sam je i svake subote ima vježbe, nekad je bio potreban dodatan vozač za aktivnosti pa sam se na kraju upisao i ja - smije se Ivan dok navigira Tesu da podijeli bojanke i raspored sati vatrogasne tematike.

Djeca prstiju i lica ljepljivih od slatkiša uzimaju poklone i odlaze do Josipa, koji im je pomaže ući u vatrogasno vozilo. Tek nakon sat vremena djeca i roditelji su se razišli, a Mato Mrvelj također član DVD-a Dubrava uputio nas je na nogometno igralište NK Čulinec gdje su djeca završavala s nogometnim treningom. Vriska i buka čim su djeca vidjela baku i djeda Mraza kako im se približavaju pod reflektorima s vrećom na leđima u pratnji vatrogasaca u punoj opremi. Brzo su ih okružili i postavljali brojna pitanja, dok je dio njih htio isprobati vatrogasnu kacigu.

- Kad ste stigli sa Sjevernog pola? - upitala je petogodišnja djevojčica plavih očiju baku Mraz koja joj je odgovorila na to pitanje, ali i deset drugih koja su se nizala. Djeca su ih izazvala da zaigraju nogomet što su gosti rado prihvatili. Nakon druženja morali su se vratiti u DVD Dubrava kako bi poslali izvještaj na Sjeverni Pol, ali i odmoriti za naredne dane. Atmosfera je cijelo vrijeme prijateljska i radosna, povezanost lokalne zajednice je vidljiva zahvaljujući inicijativi DVD-a, koja je prihvatila biti ispomoć šefovima sa Sjevernog pola. Nedostajao je još samo snijeg.