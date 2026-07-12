Vlasta Lah rođena je u Puli, s obitelji je upravljala tvornicom, bila je manekenka na prekooceanskom brodu, prodavala je parfeme kako bi zaradila za život, školovala se u Italiji, a onda je u Argentini svojim redateljskim ostvarenjima popločila put ženama u filmskoj industriji
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Djelo Vlaste Lah: Hrvatica je mijenjala povijest argentinskog filma u doba Peróna
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“Radila sam puno i zarađivala malo, ali moram izdržati, moram pretrpjeti puno nepravde kako bih ostala u industriji i kako ne bih dozvolila da se zatvori ovaj čarobni krug koji je onda tako teško ponovno otvoriti. Volim svoj posao. Osim što je koristan, stvarno ga volim. Nikada nisam voljela kućanske poslove i nikada se neću naviknuti na kuću. Victor je malo napušten, ali sada je prekasno da to promijenim.”
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