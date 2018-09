Djevojčica (3) preživjela sama četiri dana: Jela kruh i maslac

Aimee Louise Evans (28) pronađena je mrtva u svojoj kući u Port Talbotu u južnom Walesu. Prema nalazima policije, počinila je samoubojstvo. S njome u kući je u tom trenutku bila i njezina trogodišnja kćer koja je čak četiri dana bila uz njezino tijelo dok policija napokon nije došla.

Majka dvoje djece oduzela si je život 4. travnja. Istog dana poslala je svojoj majci poruku da dođe po trogodišnju unuku i da je "gotovo". No, baka po svoju unuku nije došla. Nekoliko dana pokušala je nazvati kćer, no nije se javljala ni na pozive, ni na poruke. Naposljetku je pozvala policiju. Sin preminule Aimee je u to vrijeme bio kod svog oca, obzirom da su bili rastavljeni.

Clive Morris, policijski inspektor, rekao je da je trogodišnjakinja bila vidno zapuštena kad su ušli u kuću. Prema navodima policije, malena je uspjela preživjeti četiri dana sama tako što je jela kruh i maslac koje je pronašla.

- Malenu smo odveli u bolnicu gdje ju je pregledao doktor - kazao je Morris za Daily Mail.

Samohrana majka zadnji put je viđena 3. travnja kada je odlazila iz kuće svoje majke. Kako tvrde svjedoci, bila je pripita i pregledavala je Facebook profil muškarca s kojime se povremeno viđala. Aimee je navodno bila sklona piću, a bila je i žrtva obiteljskog zlostavljanja u prošlim vezama.

- Njezina majka rekla je da je Aimee bila sretna, voljela je ići van i družiti se. Nije pokazivala nikakve znakove depresije - objasnio je Morris. Dodao je i kako su djeca uvijek bila zbrinuta, čista i uredna.

- Ovo je jedan od najtežih slučajeva s kojima sam se susreo - kazao je.

Mrtvozornik Colin Phillips napravio je toksikološki nalaz i ustanovio da je Aimee bila pod utjecajem alkohola kad je počinila samoubojstvo.

Mnogi njezini prijatelji istaknuli su kako je Aimee uvijek bila sretna i nasmiješena te kako je pomagala drugima. Nitko od njih nije posumnjao da je depresivna ili da bi si mogla oduzeti život.