'Nije ovo prvi put da tu netko strada, znali smo dvoje koji su poginuli. Opasan je prijelaz...'

Djevojčica (15) koju je udario teretni vlak u Zadubravlju s teškim ozljedama je zaprimljena u Opću bolnicu Dr. Josip Benčević gdje je zadržana na liječenju.

- Pacijentica je još u Jedinici intenzivnog liječenja. Provode se mjere intenzivne njege i liječenja, te se dalje opservira njeno stanje. Ima teške tjelesne ozljede. Za sada je stabilno, ali uvijek postoji opasnost od pogoršanja - rekao je dr. Josip Samardžić, ravnatelj slavonskobrodske bolnice.

Ona je stradala u utorak oko 17.25 sati, kad ju je udario teretni vlak koji je vozio na relaciji Donji Andrijevci – Rijeka.

- Ona je prethodno izašla iz putničkog vlaka i neoprezno je prelazila željezničku prugu na suprotnu stranu. U tom trenutku je naišao teretni vlak koji ju je bočnom stranom udario i odbacio nekoliko metara od pruge. Na mjesto nesreće, uz policiju je stigla Hitna pomoć i ukazana joj je liječnička pomoć, te je prevezena u slavonskobrodsku bolnicu – rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU Brodsko posavske.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Mještani: Prijelaz je jako opterećen i opasan

- Nije to prvi puta da ovdje netko strada. Prije nekog vremena u razmaku od pet godina na ovom pružnom prijelazu poginuli su bratić i sestričina. Ljudi, posebno djeca kada dođu putničkim vlakom, lokomotiva stane do pružnog prijelaza, ako su u prvom vagonu, čim izađu iz vlaka odmah odlaze na prijelaz i ispred njega idu na drugu stranu. Ova djevojčica kako sam čula išla je prijatelju u posjetu, navodno je došla brzim vlakom iz Vinkovaca do Slavonskog Broda, jer on ne staje u Zadubravlju, a onda je lokalcem došla iz Broda u Zadubravlje. Najvjerojatnije je odmah iza vlaka pošla na drugu stranu preko pružnog prijelaza i nije vidjela da iz smjera Vinkovaca dolazi teretni vlak. Ja sam došla kada je ovdje bila policija koja je obavljala očevid, rekla je žena koja živi u kući odmah do pružnog prijelaza.

Foto: Franjo Lepan/24sata

- Ovo je jako opasan prijelaz, malo malo se dogodi neka nesreća. U selu ima oko 1000 domaćinstava i svako ima u prosjeku po dva automobila, onda možete misliti koliko je uz sve one koji prolaze ovom cestom taj prijelaz opterećen. HŽ je poduzeo sve mjere da se on adekvatno obilježi, ali mislim da je nesreća u tome što je željezničko stajalište odmah uz cestovni pružni prijelaz, i dovoljno je malo nepažnje da se dogodi nesreća – rekla je žena iz Zadubravlja.

Teretni vlakovi prolaze preko pružnog prijelaza brzinom većom od 80 kilometara na sat, tako da strojovođa vlaka koji je zakačio djevojčicu to najvjerojatnije u noći nije niti primijetio.