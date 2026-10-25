Djevojčica teško ozlijeđena u Zadru, pala s prejakog romobila

Maloljetnica je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći do koje je došlo u subotu oko 20.40 sati u Virskoj ulici u Zadru. Upravljala je električnim romobilom bez zaštitne kacige, a snaga njegova motora prelazila je zakonom dopuštenih 0,6 kilovata. Prema informacijama policije, maloljetnica se kretala na način kojim je umanjivala stabilnost romobila. Izgubila je nadzor nad upravljačem te zajedno s romobilom pala na kolnik.

Zbog utvrđenih prometnih prekršaja slijede prekršajne sankcije, a policija će nadležnom državnom odvjetništvu proslijediti izvješće.

Policija je ponovno upozorila roditelje i skrbnike da pojačano nadziru ponašanje djece u prometu, posebice prilikom korištenja električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava.

Električni romobil nije igračka, poručuju iz policije, već vozilo kojim se sudjeluje u prometu uz obvezu poštovanja pravila i propisa radi zaštite života i sigurnosti svih sudionika.