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NEOPREZNO JE VOZILA

Djevojčica teško ozlijeđena u Zadru, pala s prejakog romobila

Piše Ivan Hruškovec,
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Djevojčica teško ozlijeđena u Zadru, pala s prejakog romobila
Foto: Duško Marušić/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Prema informacijama policije, maloljetnica se kretala na način kojim je umanjivala stabilnost romobila. Izgubila je nadzor nad upravljačem te zajedno s romobilom pala na kolnik.

Maloljetnica je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći do koje je došlo u subotu oko 20.40 sati u Virskoj ulici u Zadru. Upravljala je električnim romobilom bez zaštitne kacige, a snaga njegova motora prelazila je zakonom dopuštenih 0,6 kilovata. Prema informacijama policije, maloljetnica se kretala na način kojim je umanjivala stabilnost romobila. Izgubila je nadzor nad upravljačem te zajedno s romobilom pala na kolnik.

Zbog utvrđenih prometnih prekršaja slijede prekršajne sankcije, a policija će nadležnom državnom odvjetništvu proslijediti izvješće.

Policija je ponovno upozorila roditelje i skrbnike da pojačano nadziru ponašanje djece u prometu, posebice prilikom korištenja električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava.

Električni romobil nije igračka, poručuju iz policije, već vozilo kojim se sudjeluje u prometu uz obvezu poštovanja pravila i propisa radi zaštite života i sigurnosti svih sudionika.

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