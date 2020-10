Djevojka je izgorjela u jurnjavi na autocesti prije deset godina. Sud još nije utvrdio tko je kriv

Marin Čolak i Dalibor Opačak 2010. godine jurili su autima na autocesti A1 i sudarili se. Čolak je ispao iz auta, a Ivana Obad (20), njegova suputnica, poginula je

<p>Suđenje dvojici automobilista nastavlja se danas na Županijskom sudu u Zagrebu. Riječ je o još jednom postupku koji baca lošu sliku na hrvatsko pravosuđe. Prošlo je 10 godina od stravične prometne nesereće u kojoj je izgorjela <strong>Ivana Obad</strong> (20), a sud još utvrđuje tko je za to odgovoran. </p><p>Podsjećamo, 5. studenog 2010. <strong>Marin Čolak</strong> u Ferrariju Modeni i <strong>Dalibor Opačak</strong> u Nissanu 350 krenuli su prema Grobniku. Relativno normalno su vozili do Draganića, a onda slijedi luda vožnja. Nakon čvora Bosiljevo, Ferrari, koji je vozio brzinom od 181 km/h, i Nissan koji je jurio 205 km/h, dotaknuli su se. Čolak, koji nije bio vezan, ispao je iz auta i preživio, a njegova suputnica Ivana Obad, koja je bila vezana, izgorjela je u Ferrariju koji je sletio s ceste okrenuvši se nekoliko puta.</p><p>Budući da je Nissan u toj utrci bio brži, Opačak je, tvrdi tužiteljstvo, nepropisno desnim trakom pretjecao Ferrari. Do nesreće je došlo kad je Čolak, iz još neutvrđenog razloga, skrenuo u desno, a Opačak nije stigao na vrijeme prikočiti.</p><p>Optužnica protiv dva vozača podignuta je u travnju 2012. Prvo je postupak vođen na Općinskom sudu u Karlovcu, da bi, nakon što tamo gotovo godinu i pol nije bilo nikakvih pomaka, bio prebačen u Zagreb. Obojica su 2015. na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno osuđeni na po tri godine zatvora.</p><p>No u rujnu 2018. Županijski sud u Rijeci srušio je presudu zaključivši da je sudac prekoračio svoje ovlasti jer je u presudi navedeno Čolakovo kočenje pri prelasku u desni trak, detalj koji nije bio u optužnici. U prosincu 2018. počelo je ponovljeno suđenje na Općinskom sudu u Zagrebu koji se proglasio nenadležnim pa je spis došao na Županijski sud u Karlovcu, da bi lani u rujnu Vrhovni sud odlučio da je nadležan Županijski sud u Zagrebu.</p>