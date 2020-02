'Djevojka mladića s koronom je testirana, rezultati - kroz noć'

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić objasnila je na početku emisije Otvoreno da je najdulja inkubacija bolesti dva tjedna, no simptomi se mogu razviti drugog ili trećeg. dana bolesti, a najčešće od četvrtog do šestog dana

- Hrvatska je podigla razinu opreznosti na viši nivo i sada blagi simptomi se testiraju, veliki broj ljudi koji je bio u Italiji u zaraženom području i ako su zaradili simptome, sada se testiraju. U Zaraznoj je stvarno velika gužva. Neki ljudi dolaze samoinicijativno, zovu na telefon konstantno, epidemiolozi zovu sa sumnjivim slučajevima, na sve se treba obratiti pozornost. To nije svakodnevna situacija, iako zbog gripe po 200-250 ljudi prolazi kroz ambulante - rekla je.

Mladić kojemu je potvrđen virus, razbolio se jučer, u petak je bio na poslu, može se očekivati da u to vrijeme i nije bio zarazan za ljude oko sebe. Njegova je djevojka u testiranju, tijekom noći će biti gotovi njezini nalazi, objasnila je Markotić.

Naglasila je da je koronavirus novi virus, u nekim je segmentima nepoznat, pa je normalno da se ljudi boje i da je interes povećan. Gripa se pojavljuje svake godine, znamo što možemo očekivati od nje, imamo lijekove, cjepiva, antibiotici, lakše je nositi se s nečim što poznajemo.

Markotić je naglasila da kirurške maske, koje su sada nestale u zemlji nemaju neku visoku moć zaštite od koronavirusa. Njih je dobro staviti bolesnicima koji kašlju i kišu kako bi se spriječilo širenje kapljičnog prijenosa, ali u bližim kontaktima ne mogu zaštiti od nekog koji ima koronavirus, objasnila je i poručila da je ključno izbjegavati područja koja su označena kao područja u kojima ima oboljelih.

- Svi želimo vjerovati da će taj virus poput drugih bolesti koje se prenose kapljičnim putem nestati s pojavom proljeća, toplih dana i smanjenim boravkom u zatvorenim prostorima. Vidjet ćemo, nova je bolest, novi je virus i teško je predvidjeti kako će se ponašati - kazala je.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina tvrdi da se u Hrvatskoj vrlo pažljivo promatrala situacija s koronavirusom i sada su pojačane aktivnosti. Policija je, kaže, spremna za ograničenje kretanja i ukoliko dođe do opasnosti za javno zdravlje, ona će svoj posao napraviti. Na pitanje hoće li granice biti blokiranje, odgovorio je da je i to moguće iako bi se radilo o drastičnoj mjeri.

- Ulazak može biti zaprečen određenoj osobi ako su sanitarni inspektori i epidemiološka služba tako odlučili. Na granicama su postavljeni kontejneri za trijažu i tako se poboljšavaju uvjeti rada za sanitarne granične inspektore, bit će ih u povećanom broju na najfrekventnijim prijelazima, imamo dovoljno kapaciteta da bi mogli na vrijeme poduzimati mjere - uvjerava Milina.

Medijski sociolog Slaven Letica smatra da histerija koja se širi nikako nije opravdana.

- Profesorica Markotić stalno obavještava javnost o stanju i kretanju koronavirusa. Govorimo stalno o stopi smrtnosti, treba reći i nešto o stopi izlječenja koji djeluju optimistično - naglašava Letica.

- Nijedno dijete do 10 godina starosti nije umrlo, dakle stopa izlječenje kod njih je 100 posto. U dobnoj skupini od 20 do 40 godina je 99,8 posto, podaci su to Svjetske zdravstvene organizacije od jutros. Izlječenja od 50 do 60 godina su 98,7 posto, smanjuju se u dobnoj skupini od 60 do 70 na 96,4 posto i u sljedećoj dobnoj skupini su 94 posto - objasnio je Letica i naglasio da je panika stvorena djelovanjem medija, ne radi se o teoriji zavjere, interes javnosti je naprosto velik.

