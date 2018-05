Djevojku (18) napali kiselinom u busu: 'Pomozite mi, gorim!'

Nadzorna kamera u Londonu snimila je užasavajući prizor 18-godišnjakinje kako pokušava isprati usta i počinje se grčiti na podu, nekoliko minuta nakon što je u autobusu napadnuta kiselinom.

- Pomozite mi, gorim! Netko mi je dao kiselinu! Stavio mi ju je u usta! U ustima mi je! - vikala je.

Napad kiselinom odvio se u utorak, nakon krvavog vikenda na ulicama u Londonu tijekom kojeg je u nekoliko odvojenih incidenata, od napada nože, kiselinom i pucnjavom.

- Djevojka je izašla iz autobusa vrišteći, vidjelo se da ima užasne bolove. Zgrabila je bocu vode iz hladnjaka i polijevala se po licu i ustima - ispričao je svjedok, prodavač na kiosku Mohammed Raffiq za DailyMail.

- Dao sam joj pet boca vode, zatim je otišla u drugu trgovinu da se ispere - dodao je.

Woman, 18, collapses in agony in CCTV footage moments after 'acid attack' on a London bus, Police say it was a target attack in Brixton. https://t.co/PUsXvR4WMs via @MetroUK