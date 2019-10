Do boljeg pravosuđa sa brzim radom i dobrim odlukama...

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković poručio je kako će promijeniti lošu percepciju građana o pravosuđu ubrzavanjem sudskih postupaka i promjenom niza zakona što će dovesti do boljih rezultata.

- Radimo zapravo na poboljšanju uvjeta, radimo na digitalizaciji, promijenili smo cijeli niz zakona, mrežu sudova, to će zapravo dovesti do boljih rezultata, ali ne preko noći nego u jednom postupku. Pokazatelji jesu za pravosuđe bitno bolji, imamo prošle godine smanjenje neriješenih predmeta, ubrzali smo postupke, sve to zapravo daje podlogu da sutra budemo još bolji, kazao je Bošnjaković nakon užeg kabineta Vlade.

Ministar je rekao se loša percepcija građana na pravosuđe namjerava poboljšati brzim radom i dobrim odlukama - da nam se ne događa da neke granične, incidentne presude bace sjenu na sve dobro u pravosuđu.

Na pitanje ima li Hrvatska 700.000 kuna za isplatu odštete obitelji Vukasović, koji su uvjereni da je došlo do pogreške kod suđenja njihovom sinu Kristianu, a koji je preminuo u bolnici u koju je doveden nakon što mu je pozlilo u splitskom zatvoru.

Obitelj odgovornim smatra Općinski sud u Splitu, državno odvjetništvo, zatvor te zagrebačku Bolnicu za osobe lišene slobode.

- Vidjet ćemo, uvodite me u postupak u kojem nemam nikakvu funkciju, objasnio je Bošnjaković.

Dodao je kako se mogu obratiti DORH-u radi mirnog rješenja spora, a ako toga ne bude onda ide sudska parnica.

Ministar je također kazao kako "nije zadovoljan dinamikom rješavanja ratnih zločina".

- Naravno da ne, nitko nije zadovoljan s tom dinamikom, jer ono što je Hrvatska pretrpjela, sve žrtve i razaranja, zaslužuje više osuđujućih presuda, ali to je teško područje. Proteklo je puno vremena i teško je doći do osumnjičenika, teško je provesti neke dokaze u situacijama gdje imamo slabu suradnju s nekim zemljama, zaključio je ministar.

