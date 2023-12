Do kada će se žrtvama pljuvati u lice, a nasilnike poticati?!

Ubit ću te, priklati, odležati, govorio je Ireni M. (56) iz Zagreba njezin 59-godišnji suprug T. M. nakon što je predala zahtjev za razvod braka 2014. godine. Optužnica protiv nasilnika za prijetnju bliskoj osobi podignuta je tek u ožujku 2020. godine, punih šest godina nakon prijave državnom odvjetništvu. Epilog? Optužnica je ove godine otišla u zastaru. Zaista ne znam što je žalosnije - takvo ruganje žrtvi odugovlačenjem, marginaliziranjem i pravosudnom aljkavošću ili već uobičajena reakcija - pa ništa čudno, to je tako u Hrvatskoj, to je naše pravosuđe. Ne, to nikako ne smije biti općeprihvaćena stvar. Tome se na sve načine treba usprotiviti i napraviti sve da se takve stvari više ne ponove. A na žalost, ponovit će se. Jer takvih gadnih primjera ima sve više. Žrtva ove apsurdne priče je, s punim pravom, ogorčena raspletom, sporošću i neučinkovitošću hrvatskog pravosuđa. Nasilnik ove priče tvrdi da je bivša žena sve izmislila i da joj nikada nije prijetio niti je fizički ozlijedio.