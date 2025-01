Do kraja mjeseca ograničenje cijena 50 artikala: Trgovački lanci ostvaruju veliku dobit

U Vladi se održao sastanak o ograničavanju cijena i smanjenja inflatornog pritiska. S jedne strane: premijer Plenković i ministri Dabro, Šušnjar, Piletić, Vučković, Habijan, Šipić, Glavina i Erlić, glavni državni inspektor Mikulić s pomoćnicom Filipović Grčić, guverner HNB-a Boris Vujčić i predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir. S druge 38 predstavnika trgovačkih lanaca i dobavljača među kojima je i Fabris Peruško iz Fortenove, Nina Mimica iz Studenca, Daniel Šturm iz Kauflanda, Marina Dijaković iz Lidla.

Izjavu nakon sastanka je dao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

- Upravo smo završili sastanak kojeg je vodio premijer s većim dijelom članova Vlade s predstavnicima proizvođača, trgovaca i dobavljača, kako bismo ograničili cijenu proizvoda. Te mjere donosimo kako bi pomogli našim najranjivijim skupinama kako bi mogli prevladati inflatorne pritiske. Ovo je bio prvi krug sastanaka. Inflaciju smo svladali s 13 posto na 3 posto. Danas smo pokrenuli široki dijalog kako bismo uravnotežili mjere i kako bi one bile bez pritisaka na sve sudionike tržišta, a to su svi ovi predstavnici i naši građani. ovo sve radimo radi građana. Potrebno je još izvjesno vrijeme da provedemo dodatne konzultacije da bi te mjere bile što ravnomjernije, kako bismo obuhvatili što širi popis proizvoda koje građani koriste svakodnevno, ali isto tako da mi kao Vlada imamo mogućnost ispraviti sve možda neke ranije odluke, odnosno kako bismo smanjili izbjegavanje tih mjera na što manju razinu. Nadamo se da će te mjere biti donesene do kraja ovog mjeseca. Očekujemo još sastanaka, provesti konzultacije u manjim radnim skupinama. Prezentirana je lista nekih proizvoda koje bi dodali. Moramo uravnotežiti cijene koje će se odrediti za te proizvode. Nadam se da će to, siguran sam da ćemo to napraviti do kraja ovog mjeseca - rekao je.

Lista će se proširiti s 30 na otprilike 50 proizvoda.

- Dominantno su to proizvodi koji se koriste svaki dan, a cijene im rastu u proteklih godinu dana. Uvažili smo sugestije potrošača i nutricionista koje su bile u odnosu na postojeće liste, da to mora biti raznovrsnija prehrana, zdravija prehrana - rekao je i doda da će i kruh biti na tom popisu.

Na konkretno pitanje kako će smanjiti inflatorne pritiske, rekao je da su dogovorili proširenje liste predmeta s ograničenim cijenama.

- Cijene ćemo tek odrediti ali ćemo izbalansirati cijenu da taj kruh koji bude na toj listi, bude optimalne cijene, dostupan građanima, a da oni koji ga proizvode ne budu u minusu. Vrijedit će za kruh gdje god da se prodaje - rekao je.

Na sastanku su bili i predstavnici iz pekarske industrije. Na pitanje hoće li opet iz trgovina nedostajati artikli koji su na popisu ograničenih cijena, Šušnjar kaže da će redefinirati modalitete i smanjiti mogućnost trgovcima za manipulaciju.

- Želja Vlade je da tržište slobodno funkcionira, ali prije svega smo odgovorni za standard naših građana. O politici cijena će više reći guverner Vujčić koji je za to zadužen. Vlada napravi intervenciju kad osjeti za to potrebu. S tim intervencijama, građani nisu praktički osjetili cjenovni udar. Ako nešto ne osjetite, niste ni svjesni tog problema. Težimo tome da otvorimo tržište, da nemamo toga, na odgovorno poslovno ponašanje, društvenu osjetljivost. Ako toga nema, država je tu da intervenira i regulira da zaštitimo naše građane - govori Šušnjar.

Veću ovlast inspektorata najavio je i sam premijer.

- Odluku koju donosimo ćemo moderirati u tom smjeru da ne bude mogućnosti izbjegavanja odluke, ali inovativnost nema kraja - rekao je.

Nakon njega, na pitanja je odgovarala Marijana Petir.

- Pozdravljam organizaciju ovog sastanka i otvaranje političkog dijaloga kako bi se pronašli modeli za obuzdavanje cijena onih proizvoda koji građani najviše kupuju. Smatramo da prostora za to ima, vidjevši koju dobit ostvaruju trgovački lanci, i imajući na umu da je većina proizvoda uvezena i predstavljaju nelojalnu konkurenciju. Prozvali smo na kapacitiranje Agenciju za zaštitu tržišta i Državnog inspektorata. Očekujemo da se kontrole na terenu intenziviraju. Zadužili smo i njih i Ministarstvo poljoprivrede da prouče prakse iz drugih država kako bi unaprijedili postojeće zakonodavstvo za suzbijanje nepoštene trgovačke prakse. Odbor za poljoprivredu sa zanimanjem prati što se događa, predlagali smo niz rješenja i smatramo da trebaju biti stroža i restriktivnija nego što su do danas. Građani i poljoprivrednici nas pitaju zašto su marže za njih bitno veće nego na proizvode iz uvoza, zatražili smo da nam se Agencija na to očituje. Želimo da sva državna tijela upotrebe sve instrumente koje imaju kako bi došlo do poštenog tretiranja građana i potrošača, ali isto tako prema poljoprivrednicima - rekla je Petir.

Guverner Boris Vujčić rekao je da je predstavio prezentaciju o trendovima inflacije.

- Mi smo u razdoblju pada stope inflacije, međutim u zadnjih par mjeseci smo vidjeli ponovni porast pa sam analizirao uzroke tog recentnog kretanja. U ovom trenu uzroci su relativno visoka stopa inflacije usluga koja je oko 8 posto, a druga je porast cijena hrane kojeg smo vidjeli u zadnjem kvartalu ove godine. Što se tiče cijena usluga, uzrok je rast cijena u ugostiteljstvu i u smještaju. Pokazali smo da su cijene u turističkim uslugama rasle gotovo 50 posto u zadnje tri godine, dok su u drugim konkurentnim zemljama rasle 15 do 30 posto što je rezultiralo padom prihoda. Što se tiče sektora hrane, tu vidimo da smo bili u korelaciji s Eurozonom sve do kraja godine kad su kod nas cijene još više porasle. Što se tiče komparativnog kretanja cijena, percipirana inflacija je jednaka kumulativnoj stopi inflacije, oko 35 do 36 posto. Ljudi su najosjetljiviji na promjeni cijena hrane jer to najčešće kupuju. To i ugostiteljske usluge - rekao je Vujčić.

- Kristalno jasno smo shvatili poruku Vlade, a to je zaštita građana. Očekujemo intenzivnije razgovore u narednim danima - rekao je Mišetić ispred poduzetnika.