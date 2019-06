'Do trgovine i nazad imam 300 stepenica, a lift i dalje čekamo'

Ljuta sam i nemam što reći. Već mjesec dana čekamo da počnu popravljati zgradu od eksplozije, da osposobe dizalo, ali i dalje ništa. Od obećanja gradonačelnika Milana Bandića nema ništa.

Ispričala nam je to stanarka zgrade u zagrebačkoj Ulici Josipa Slavenskog 12. Ondje je prije mjesec dana, na devetom katu, eksplodirala improvizirana bomba. Silina detonacije izbila je vrata stanarima na osmom i devetom katu, raznijela stakla, oštetila stepenice te se stanari do daljnjeg ne mogu voziti liftom. Najteže je onima na najvišim katovima i starijim ljudima koji se teško kreću.

- Baš idem do liječnika po tablete jer ona ne može hodati. Prisiljen sam ići gore-dolje i svaki put prijeći 300 stepenica. Gore ide nekako lakše, no kad silazim, ubija me koljeno - kaže nam stanar. Osiguranje je ulazu isplatilo 30.000 kuna odštete. Uspjeli su dobiti i beskamatnu pozajmicu za popravak, no narasla im je pričuva s 3,50 na 4,50 kuna po četvornome metru.