'Do većih prava žena nećemo doći bez pomoći muškaraca'

Položaj žena u društvu tema je o kojoj su u studiju 24sata govorile saborske zastupnice Sabina Glasovac (SDP) i Ivana Ničević Lesandrić (Most). Obije su se tijekom karijere susrele s diskriminacijom. Ninčević Lesandrić kao poduzetnica često se susretala s komentarima popu "Ajde mala, ostavi se forme i drži se štednjaka", dok je Glasovac kolega u skupštini Zadarske županije poručio: "Ajde više, dosadila si Bogu i vragu. Idi kući, kuhaj i radi nešto korisno."

Prema istraživanju Svjetske banke, žene ostvaruju tek tri četvrtine zakonskih prava zajamčenih muškarcima.

- Nažalost naše društvo ne gleda jednako na ženu i muškarca poduzetnika. Imamo problem mentaliteta, koji i dalje na ženu poduzetnicu gleda kao nešto čudno - rekla je Ninčević Lesandrić.

Navela je primjer Zakona o doprinosima, koji samozaposlenom vlasniku odnosno vlasnici tvrtke onemogućava da bude zaposlen manje od osam sati. To smatra najgorim ikad donesenim zakonom što se tiče poduzetništva. Glasovac upozorava da zakoni, iako su možda pisani u najboljoj namjeri, doprinose da se postojeći položaj žena unazadi. Kao primjer navela je nedavno usvojenu mirovinsku reformu koji žene ponovno stavlja u neravnopravan položaj.

- Do ostvarenja potpunog prava žena nećemo doći dok ne dobijemo punu podršku muškaraca, koji ne čine većinu stanovništva, ali su i većini u svim područjima bitnim gdje se od politike do nadzornih odbora i upravama tvrtki. Mi tu bitku ne možemo izgurati same - poručila je Glasovac.

Navela je podatak prema kojem je trenutno u Saboru tek 21 posto žena.

- Kada je malo žena u politici nažalost one su primorane mijenjati se, ali kada ih je više onda se mijenja politika - kazala je Glasovac.

Zastupnice se slažu da ćemo kao društvo teško naprijed kada je u pitanju veća ravnopravnost žena dok imamo premijera koji novinarki govori da je "slatkica" i gradonačelnika Zagreba koji im poručuje da "grakću ko' vrane" ili da bi da je žena "svima davao".

Jedna od tema bila je i potplaćenost žena, jer razlika u prosječnoj plaći je 11 posto. Upozoreno je da minimalne plaće te da su žene te koje u većinom rade na niže plaćenim poslovima. Slažu se da država treba više učiniti da se žene na ulasku u tržište rada ne diskriminira samo zato što je žena ili planira majčinstvo te da im ono bude prepreka za napredovanje.

Glasovac je stava da država mora i može propisati mehanizme koji će omogućiti jednaku plaću za jednak rad. Ninčević Lesandrić smatra kako se zakonskim propisivanjem minimalne plaće ništa neće promijeniti te da pitanje plaća treba prepustiti tržištu.

- Države koje nemaju propisanu minimalnu plaću imaju tri puta veću prosječnu plaću od država koje ih imaju - navela je zastupnica Mosta.