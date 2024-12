'Dobile smo otkaze, ostale bez stipendija. Ali jače smo od toga'

Nije normalno da klub koji je među 28 najboljih u Europi funkcionira na ovakav način. To je teški amaterizam i velika sramota, kaže Anela Lubina (29), a s njom se slažu i ostalih sedam nogometašica kojima je ŽNK Osijek nedavno raskinuo ugovore. ŽNK Osijek obrisao je registracije u HNS-ovom sustavu Comet, za bazu podataka, nogometašicama koje su u štrajku te je tim potezom nogometašicama zakomplicirao dobivanje rješenja za primanje stipendije od Ministarstva turizma i sporta na temelju kategorizacije sportaša (HOO) i osvojenog prvog mjesta u iznosu od 135 eura mjesečno. Radi se o nogometašicama koje su najbolje u Hrvatskoj, reprezentativke, koje su godinama nastupale za klub, ispisivale njegovu povijest i osvajale trofeje.

Premala premija

Sve je krenulo kada su dobile samo po 200 eura premije. a prethodno su za ulazak u playoff Lige prvakinja klubu donijele 240.000 eura. To je bio okidač.

- Inače se taj novac dijeli 50: 50, ali mi bismo bile zadovoljne i sa 20: 30. Međutim, ni to nismo dobile. To je ponižavanje nas igračica koje već imamo dovoljno godina i znamo koliko vrijedimo i što smo sve napravile za taj klub te se ne damo vući za nos. Odlučile smo zbog sebe, ali i zbog mladih igračica čije vrijeme tek dolazi i kojima ne želimo da prolaze isto što i mi, stati na kraju svemu ovome te se držati svoje riječi - rekla je nogometašica Maja Joščak. I tako je krenuo štrajk. Zapravo, igračice su odbile putovati na utakmicu protiv Neretve. Štrajk se protegao na tri tjedna, a klub je raskinuo ugovore s Matejom Andrlić, Matejom Bulut, Majom Joščak, Izabelom Lojnom, Anelom Lubinom, Ivanom Kirilenko, Kristinom Nevrklom i Enom Pernar.

Nikad nisu dobile kopiju

- Naši su ugovori stipendijski i pri potpisivanju nam je bilo rečeno da ćemo naš primjerak dobiti kad ga Savez ovjeri jer je tada tek valjan. Mi taj ugovor nikad nismo dobili, ali nismo ni pitali za njega, nekako smo vjerovali na riječ. Radile smo ono što najviše volimo i nismo dovodile u pitanje ljude koji brinu da sve štima u tom sportu, nismo ih htjeli poniziti svojom sumnjom. Na kraju se uspostavilo da ti ugovori nikad nisu dostavljeni u Savez i da smo godinama igrale nezaštićene. Ispalo je da je sve prevara. Kad smo za to saznali, zatražili smo pisanim putem kopije naših ugovora i to je bio trenutak kad nas je klub izbacio, a mi smo automatski postale smo slobodne igračice - objasnila je Anela Lubina priču koja je ujedno priča i svih preostalih sedam igračica i koje su potvrdile sve Aneline riječi. Anela igra nogomet od svoje 10. godine, a igrala je u Dubrovniku, Splitu, Zagrebu i zadnje u Osijeku. Magistrirala je poslovnu ekonomiju, a sada je upisala i sportski menadžment. Trenutno ne radi i živi od novca kojeg je uštedjela igrajući nogomet.

- Definitivno planiram naći neki posao uz igranje nogometa jer mislim da je i ovo što se dogodilo poruka da uvijek treba imati neki plan 'b' u životu. Voljela bih, međutim da mi i taj posao kojeg ću raditi bude vezan uz nogomet jer to je ono što stvarno volim - otkrila je planove nogometašica.

Trenutno ni Maja ne radi.

- Nakon raskida ugovora sa ŽNK Osijekom, vratila sam se roditeljima te i ja živim od onoga što sam uštedjela. Ipak, ponude pljušte za sve nas sa svih strana, kako domaće tako i one iz inozemstva, svi znaju da stvarno vrijedimo i ne bojimo se da ćemo izvisiti - kaže Joščak. Dodaje da ju je, kao i druge igračice, povrijedilo sve što se dogodilo u ŽNK Osijek.

- Razočaravajuće je bilo. Kad si u nečemu 10, 15 godina, naravno da si emotivno vezan za to. Taj klub ima 25 titula, a mi smo mu donijele 20. I onda tako završi. Pogodi te to. Međutim, ujedno sam osjetila i olakšanje da ću se maknuti napokon od tamo jer sam bila svjesna tko ga vodi i znam koliko to mjesto nije dobro za žene u tom sportu. Mi smo cijelo vrijeme tamo bile iz zaluđenosti prema tom sportu, igrale smo iz ljubavi i bile uz klub kad je bilo novca i kada ga nije bilo, ali sada je dosta - kaže Maja. Dodaje da su roditelji cijelo vrijeme bili uz njih i podržavali ih jer su i sami upoznati s cijelom mučnom situacijom.

Za kraj, djevojke otkrivaju da što se tiče ŽNK Osijek, tražile su da dođe nova Uprava na čelo kluba i to bi bio jedini uvjet pod kojim bi se vratile. Osim toga, žele da se situacija u klubu dobro istraži kako bi se vidjelo ima li nepravilnosti te se nadaju da će im u tome pomoći institucije, Grad, Županija i svi kojima su se sa svojim problemima već obratili.

U subotu je njih devet odigralo utakmicu pod imenom Hotel Orient Senjak na Kutiji šibica, kultnom zagrebačkom malonogometnom turniru. Sučelile su se s braniteljicama naslova u ženskoj konkurenciji, nogometašicama Dinama.

Naime, Maja Joščak, nakon osam godina se sa svojim curama vratila na Kutiju gdje je proglašena za najbolju igračicu premijernog turnira. Krenule su pod imenom Smogovci i onda ih je prepoznao Mato Senjak pa se sada zovu Senjak Cer Hotel Orient Matan.

- Prijavile smo se na turnir kako bismo ostale u natjecateljskom ritmu, nas osam koje smo otišle iz ŽNK Osijek, simbolično, a priključila nam se i bivša klupska suigračica Marija Damjanović. Sponzor se potom javio Kristini Nevrkli i dogovorili smo se. Očito je u nama vidio kvalitetu. Pomaže nam financijski, svaka mu čast - otkriva Joščak pozadinu promjene imena ekipe.

- Naš nastup na Kutiji šibica nije nikakva provokacija kako neki možda misle. Samo smo htjele ostati u treningu i formi i da se vidi da smo i dalje složne. Zapravo, nakon ove afere smo se još više povezale i možda će uskoro svaka otići na svoju stranu, ali znam da smo obitelj i da ćemo zauvijek ostati prijateljice - rekla je Anela. Rezultat je bio 1:1, a onda su izgubile na penale. Sutra igraju za treće mjesto.