Dobili smo potvrdu: Upravo uhićeni navijač AEK-a na snimci trči i dotiče ubijenog Michalisa!

24sata su iz grčkih izvora dobili neslužbenu potvrdu da su navodi o uhićenju navijača AEK-a povezanog s ubojstvo Michalisa Katsourisa točni. Grčki mediji navode samo inicijale uhićenog navijača A. D. te se ističe kako je vijest o njegovu uhićenju došla iz vrlo visokih krugova Ministarstva pravosuđa. Također nam je potvrđeno da je "po tragovima DNK na nožiću identificiran vlasnik džepnog nožića nađenog na poprištu ubojstva".

POGLEDAJTE VIDEO: Snimka nereda u Ateni

Uhićeni A. D. je ranije bio optužen za jedan incident iz 2017. godine, kada se finale grčkog kupa igralo u Volosu između AEK-a i PAOK-a. A. D. je tada uhapšen nakon sukoba zbog kojeg je 15 navijača završilo u bolnici. A. D. je potom osuđen na 12 mjeseci zatvora. Nakon ubojstva Michalisa Katsourisa, A. D. je priznao da je bio u kvartu u kojem je ubijen Michalis i da je nosio džepni nožić koji je izgubio u incidentu.

Na videu koji je kružio i kojeg smo ranije objavili i na portalu 24sata upravo A. D. trči kraj Michalisa i, kako se čini, sukobljava se s njim. Laboratorijski test pokazao je da krv s džepnog nožića nađenog na mjestu ubojstva pripada Michalisu. Još traju usporedbe tragova druge DNA nađene na nožiću s DNK uhićenog A. D. A. D. je tvrdio da je nožić odbacio prije no što je došao u kontakt s ubijenim. No, tvrde sada grčki mediji, to sigurno nije bilo točno. Poslije je tvrdio da, čak i da je imao nožić u trenutku kontakta s Michaelisom, nije ga dotaknuo nožićem ni ubo. No, video bilježi kontakt.

