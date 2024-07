Dobili ste letke za nove ugovore za plin? Počeo je rat za tržište, prije odluke pričekajte cijene...

Stanovnici Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića koji koriste plin, dobili su uz račune i letke od Gradske plinare Zagreb-Opskrba(GPZO) u kojoj ih pozivaju da potpišu ugovore s njima i da će im oni osigurati jeftiniji plin. Svi ti kupci, a radi se o više od 290.000 kućanstava već imaju ugovore s GPZO-om, pa su mnogi ostali zbunjeni. I to s razlogom jer se radi o kompliciranoj situaciji.

Radi se o bitci za tržište između Međimurja-plina i GPZO-a u Zagrebu i okolici gdje je GPZO izgubio javnu opskrbu. Kupci plina u Krapini i Međimurju pak dobivaju veoma slične obavijesti od Međimurje-plina koji ih je dosad opskrbljivao, ali je izgubio ta distribucijska područja. GPZO sad pokušava zadržati kupce tržišnom cijenom, a ne reguliranom, a isto to radi Međimurje-plin u Krapini i Međimurju.

Ali u svim tim ponudama kupcima nedostaje ključna stvar – cijena! A niti jedni niti drugi je i ne mogu ponuditi jer regulator HERA nije objavio cijenu za javnu uslugu, a samim tim nema niti one tržišne. Dakle, kupci bi trebali pričekati. A i onda neće biti lagano izabrati.

No, prvo trebao objasniti razliku između opskrbljivača u obvezi javne usluge i tržišnog opskrbljivača. Javna usluga ima reguliranu cijenu koja se korigira prije i nakn sezone grijanja. Određuje je regulator HERA-a na osnovu ranije cijene plina u na veleprodajnom tržištu, odnosno burzi.

Tržišna cijenu određuje opskrbljivač na osnovu cijene koju on može trenutno postići ugovarajući plin za sezonu.

Međimurje plin će Zagrebu i dva okolna grada morati ponuditi reguliranu cijenu. Ona bi čak trebala biti i viša od GPZO-a jer je sada cijena plina pala. Čini se da je odluka onda lagana, ali ipak nije tako. Od energetske krize, država subvencionira tu reguliranu cijenu. Ali nema odluke Vlade hoće li se subvencioniranje nastaviti i u kojoj mjeri.

Također, ako cijene plina porastu, onima koji su na tržišnoj opskrbi će one rasti. Regulirane neće. Ali i tu ima jedna kvaka: ako cijene porastu, uvijek se možete prebaciti na reguliranu cijenu naknadno.

- GPZO je kupio određene količine plina koje će nuditi kupcima po nižim cijenama u odnosu na one koje svojom metodologijom određuje HERA u javnoj usluzi, s obzirom na to da je trenutačno povoljnija cijena na međunarodnom tržištu plina nego što je bila u trenutku kad je u svibnju bio natječaj HERA-e za opskrbu plinom u javnoj usluzi. Pritom, u cijenu plina u tržišnoj usluzi GPZO je uračunao istu maržu koju je imao u ponudi cijene na HERA-inom natječaju u svibnju – odgovorili su nam iz GPZO-a.

Naravno, tu cijenu još nemaju. HERA-i je zadnji rok da odredi cijenu za javnu uslugu tek 20. rujna. Novi opskrbljivač treba početi s radom 1. listopada. Iz Međimurje pak kažu da će i oni poslati ugovore kupcima nakon što HERA odredi cijenu. Očekuju da će zadržati sve kupce u Zagrebu, Velikoj Gorici i Zaprešiću. U toj tvrtki objašnjavaju da im prema odluci regulatora, GPZO mora najkasnije do 8. listopada dostaviti sve podatke o krajnjim kupcima, a onda će oni slati ugovore.

- Krajnjim kupcima u kategoriji kućanstvo ćemo dostaviti ugovor u obvezi javne usluge s uvjetima ugovora, kao i dopisom te računima za opskrbu plinom u obvezi javne usluge za 10., 11. i 12. mjesec 2024. godine. Ugovori su već spremni, ali čekamo podatke od GPZO-a o kupcima. Naša poruka kao najpovoljnijeg opskrbljivača je da kupci imaju sigurnu i pouzdanu opskrbu jer smo već ugovorili i količine plina i osigurali dostatne skladišne kapacitete – poručuju kupcima u Zagrebu i dva okolna grada iz Međimurje plina.

HERA inače navodi da svi opskrbljivači moraju informirati kupce o svim uvjetima ugovora, cijeni i kako će se ona mijenjati u slučaju tržišne opskrbe. To zasad nitko ni ne može ponuditi. Do jeseni bi HERA trebala objaviti i kalkulator sa svim novim cijenama kod reguliranih i tržišnih opskrbljivača, pa će kupcu biti lakše usporediti. U svakom slučaju, za one koji se premišljaju koga izabrati, savjet je da pričekaju dok ne vide ponuđene cijene i uvjete.

A što ako ne potpišete ugovor s nikim? Onda idete automatski kod zajamčenog opskrbljivača. To je sada HEP Plin. Ali zajamčeni opskrbljivač je tu da bude osigurač u slučaju lomova na tržištu poput rata u Ukrajini i/ili propasti redovnih opskrbljivača. Zato će prva tri mjeseca cijena biti jednaka reguliranoj, a onda raste kako bi vas regulativa natjerala da odaberete nekog na tržištu ili javnog opskrbljivača.