Dobio 10 godina zatvora: Ubio ga jer se kupao gol u Selinama

Antonio Neral (26) nepravomoćno je osuđen na 10 godina zatvora jer je 14. kolovoza 2021. oko 1 sat na plaži Punta pisak u Selinama ubio Predraga Pjevača (41).

Neral se, ljut što se Pjevač skinuo gol pred njegovom izvanbračnom suprugom, posvađao, a zatim i potukao s njim u plićaku. Nakon što su izmijenili više udaraca, Neral ga je, s ciljem da ga usmrti, tupotvrdim predmetom više puta udario po glavi, pri čemu je Pjevač zadobio nagnječenja mozga s krvarenjem u meke moždane ovojnice. Nakon toga Neral je otišao u auto po nož i ubo Pjevača u leđa. Zbog iskrvarenja i posljedičnog utapanja Pjevač je preminuo, a Neral se udaljio s mjesta događaja te vratio nož u pretinac automobila, gdje je i pronađen. Pjevača (oca dvoje maloljetne djece) ostavio je u moru te mu je tijelo otplutalo, a našli su ga pripadnici Lučke kapetanije 600-700 metara od obale.

Vještak sudske medicine dr. Davor Mayer na suđenju je kazao kako bi Pjevač, da mu se nakon ozljeđivanja pomoglo, najvjerojatnije ostao živ.

- Uzrok smrti je utapanje, a dva činitelja dovela su do Pjevačeva utapanja. Jedan je gubitak krvi iz rane na leđima, ali taj gubitak krvi nije neposredan uzrok smrti nego činitelj koji mu je prethodio i doprinio. Ne može se govoriti o smrti zbog iskrvarenja. Zadobiveni udarci u glavu imali su potencijal izazivanja poremećaja svijesti u rasponu od ošamućenosti pa do gubitka svijesti - rekao je vještak.

Pri odmjeravanju kazne Županijski sud u Zadru otegotnim je cijenio Neralovo držanje nakon počinjenoga kaznenog djela, kad nije niti pokušao pružiti pomoć oštećeniku nego ga je teško ozlijeđenog, u noći, ostavio u moru te s izvanbračnom suprugom otišao do vozila i pokušao napustiti mjesto događaja. U tome nije uspio jer mu je, navedeno je u nepravomoćnoj presudi, vozilo zapelo u pijesku uz more, gdje su ga zatekli djelatnici policije. Kao otegotna okolnost okrivljeniku je ocijenjeno i to što je bio prekršajno osuđivan.

- Iako se radi o prometnom prekršaju, navedeno ukazuje kako je očito sklon kršiti društvene norme i pravne propise. A s druge strane, kao olakotno su mu cijenjeni činjenica što je otac dvoje malodobne djece, njegovo primjereno držanje i stav pred sudom, kao i činjenica smanjene ubrojivosti tempore criminis te njegova dosadašnja kaznena neosuđivanost - navelo je sudsko vijeće u presudi.

Neralu je sutkinja izrekla i mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana koja može trajati do prestanka izvršenja kazne zatvora, a najdulje dvije godine. O žalbama na ovu nepravomoćnu presudu odlučit će Visoki kazneni sud.

