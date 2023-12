Dobio zeleno svjetlo dioničara: Vujnovac preuzima Fortenovu!

Većina od 97 posto dioničara koji su imali pravo glasa i nisu pod sankcijama, prihvatila je ponudu Pave Vujnovca za preuzimanje Fortenove na danas održanoj skupštini. Time je otvoren put da Vujnovčeva malteška tvrtka Open Pass preuzme koncern koji se nekada zvao Agrokor i u čijem sastavu je niz velikih domaćih i stranih tvrtki: Konzum, Mercator, Jamnica, Belje, Pik Vrbovec, Pik Vinkovci, Vupik, Agrolaguna, Zvijezda...

Nesankcionirani dioničari su prihvatili model po kojoj će Fortenova biti prodana po cijeni do 660 milijuna eura, s tim da se 500 milijuna eura mora uplatiti odmah, a 160 milijuna eura je uvjetovano financijskim pokazateljima i poslovanjem.

Kada se makne udio od 49,9 posto koje drže sankcionirane ruske banke, odnosno šeik Saif Alketbi, Pavao Vujnovac, odnosno njegova tvrtka Open Pass je bila najveći pojedinačni dioničar s 27 posto i njegovi glasovi su bili odlučujući, ali očito je da je i velika većina i ostalih 600 nesankcioniranih dioničara prihvatila model. Prema najavi iz priopćenja, transakcija bi se konačno trebala odigrati između ožujka i lipnja, kada se dobiju sva odobrenja regulatora.

Fortenova inače ima složenu strukturu vlasništva koja se temelji na niz međusobno hijerarhijskih povezanih tvrtki u kojima su depoziti vlasništva, pa je zato njihovo priopćenje teže razumljivo širokoj javnosti. Kako će u konačnici izgledati vlasnička struktura bit će poznato nakon uplata, ali sigurno je da će Vujnovčeva tvrtka imati većinski udio.

Svi ostali dioničari imaju pravo povećati svoj udio uplatama, ali mogu biti i isplaćeni za svoj udio, ako ga žele prodati. Treća opcija je da samo prenesu svoj postojeći udio u novu tvrtku u Nizozemskoj koja će biti vlasnik Fortenove. Ako svi postojeći požele povećati svoj udio uplatama, maksimalno im se suvlasništvo može udvostručiti. U tom slučaju, Open Pass bi bio suvlasnik 54 posto, pošto danas ima 27 posto kompanije.

Što više bude onih koji odustaju i žele biti isplaćeni, to će Open Pass imati veći udio. Fortenova je objavila da će od iznosa koji dobiju prodajom biti isplaćeno i 82 milijuna eura duga dobavljačima koji se vuku još od propasti Agrokora, ali i 17 milijuna eura duga Sberbanci. Kreditor HPS koji je posudio 1,2 milijarde eura po prilično nepovoljnim uvjetima i dalje će imati zalog do pronalaska novog načina da se refinancira taj dug.

Iako su u Fortenovi tražili kupce, nije bilo zainteresiranih, a jedino je Vujnovac pristao osigurati 500 milijuna eura i dodatnih 160 kako bi isplatio sve dioničare ukoliko žele. Pred održavanje ove ključne skupštine, sankcionirani šeik Alketbi je pokušao zaustaviti njeno održavanje, ali mu nizozemski sud nije dao za pravo i odbio je njegov zahtjev.

Priopćenje Fortenove donosimo u cijelosti.

"Na danas održanoj Skupštini imatelja depozitarnih potvrda Fortenova grupe većinom od 97 posto prisutnih dioničara koji su glasali odobrena je transakcija između Fortenova Group TopCo B.V. kao prodavatelja i Iter BidCo B.V. kao kupca 100 posto udjela u kapitalu kompanije Fortenova Group MidCo B.V., za iznos koji ukupno može dosegnuti do 660 milijuna eura.

Kako će točno izgledati nova vlasnička struktura ovisit će o interesu sadašnjih nesankcioniranih imatelja depozitarnih potvrda za dodatnom investicijom u suvlasništvo. Kako bi, bez obzira na razinu interesa dioničara za dodatnom investicijom, jamčila sigurnu dostupnost sredstava potrebnih za zaključenje transakcije po dogovorenoj cijeni, kompanija Open Pass Ltd. je pristala osigurati isplatu cijelog dogovorenog iznosa, ukoliko to bude potrebno.

Prema odobrenom dogovoru, Fortenova grupa u svojoj vlasničkoj strukturi neće više imati sankcionirane dioničare, čije će vlasništvo biti isplaćeno, a u novoj vlasničkoj strukturi će pod jednakim uvjetima sudjelovati svi kvalificirani dioničari, odnosno praktički svi nesankcionirani sadašnji imatelji depozitarnih potvrda kompanije među kojima je i cijeli niz partnera i dobavljača Fortenova grupe. Sadašnji dioničari koji nisu pod sankcijama će tako moći ili samo prenijeti svoje vlasništvo u novu BidCo kompaniju, ili uz dobrovoljnu opciju dodatne investicije povećati svoj suvlasnički udjel, ili odabrati opciju isplate, odnosno izlaska iz vlasničke strukture. Sankcioniranim dioničarima će njihovi pripadajući iznosi biti uplaćeni na poseban račun kojem će moći pristupiti kada sankcijski propisi Europske unije, SAD-a i Ujedinjene Kraljevine to dozvole.

Prihvaćanju dogovora na Skupštini prethodila je odluka Okružnog suda u Amsterdamu od 18. 12. 2023. kojim su odbačeni svi zahtjevi SBK Art LLC-a, Saifa Alketbija, navodnog vlasnika te kompanije, državljanina Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i osobe koja je nedavno stekla depozitarne potvrde Fortenova Grupe, za odgodom današnje Skupštine. Time je ujedno nizozemsko pravosuđe po četvrti puta odbacilo zahtjev sankcionirane osobe SBK Art i njezina navodnog vlasnika u dugom nizu tzv. obijesnog parničenja protiv Fortenova grupe.

- S ovom ključnom odlukom u dugotrajnom procesu vlasničke konsolidacije Fortenova grupe, u novu godinu zaista ulazimo s novim elanom. Činjenica da su nesankcionirani dioničari, uz znatnu potporu brojnih dobavljača koji su suvlasnici naše kompanije, značajnom većinom podržali predloženo rješenje potvrđuje što stalno naglašavamo - kako je ono u najboljem interesu poslovanja i svih dionika Fortenova grupe. Ovo rješenje također jednako štiti nesankcionirane i sankcionirane dioničare, kojima se isplatom dogovorenog iznosa čuva vrijednost i njihova ulaganja, a koja se sa svakim danom daljnjeg poslovanja uz sankcionirano suvlasništvo nažalost smanjuje. Nakon ove odluke naši dioničari mogu odabrati jednu od ponuđenih opcija, a budući da transakcija treba dobiti i odobrenja nekih sankcijskih tijela i regulatora za tržišno natjecanje, očekujemo da ćemo ju zaključiti u drugom kvartalu iduće godine. Bez sankcioniranih dioničara u suvlasništvu kompanija će moći nastaviti uspješno poslovati i ostvarivati dobre rezultate te povećati vrijednost koju ostvaruje za sve dionike - rekao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe. "