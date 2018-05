Dobra vijest je problem: Manje je nezaposlenih jer su se iselili!

Prema podacima Eurostata, Hrvatska je među zemljama Europske unije koje bilježe veliki pad nezaposlenosti, no pitanje je ima li razloga za zadovoljstvo. Ova dobra vijest krije i probleme. Utjecaj na pad nezaposlenosti je imalo iseljavanje mladih i radno sposobnih ljudi, dok u Hrvatskoj kronično nedostaje radnika. Statistiku nezaposlenosti popravilo je i administrativno brisanje iz evidencije zavoda.

- Problem Hrvatske je što se ne povećava broj zaposlenih. Jedno od najvažnijih političkih i gospodarskih pitanja su radna mjesta, koja ne stvaramo nego desetljećima održavamo razinu od prije 20 godina. Problem za državu je i što nam raste broj umirovljenika - upozorio je ekonomist Damir Novotny.

Prema procjenama, u posljednjih četiri do pet godina iz zemlje se iselilo do 250.000 ljudi, i to uglavnom mladih.

O reformama samo pričamo

Prema podacima MUP-a, lani je u Hrvatskoj prebivalište odjavilo 14.570 ljudi. Riječ je samo o ljudima koji su se iselili iz Hrvatske kako bi se trajno nastanili u nekoj drugoj državi.

Želi li se popraviti stanje na tržištu rada te potaknuti rast gospodarstva, Novotny napominje kako Vlada mora riješiti pitanje mirovinske, zdravstvene, ali i obrazovne reforme.

- Mi o tim reformama samo pričamo, ali nažalost, do danas ništa nismo napravili - naveo je.

Novotny kao jedno od rješenja navodi da se na tržište rada vrate “mlađi umirovljenici” a da ne izgube prava.

- Ljudima koji nisu zadovoljni svojim mirovinama treba omogućiti da legalno rade, ako to žele, a ne ilegalno, kako je sad slučaj. Mi trenutačno ne znamo koliko ljudi dodatno zarađuje na sivom tržištu - navodi Novotny.

Još jedno od rješenja je da se obrazovni sustav uskladi s potrebama tržišta rada, kao što je to, primjerice, napravila Slovenija. I dok se vladajući hvale smanjenom nezaposlenosti, medijski savjetnik i komunikacijski stručnjak Marko Rakar na društvenim mrežama objavio je podatak prema kojem smo 1991. imali 1,84 milijuna zaposlenih ljudi, a taj je broj 2017. godine iznosio 1,47 milijuna. Upitao je i gdje je nestalo gotovo 400.000 ljudi.

Jedan od razloga je, ističe, da smo kao država generirali “sulude količine umirovljenika, od kojih je dobar dio radno sposobnih”.

- Vladajući ignoriraju sramotno malen broj zaposlenih - upozorio je Rakar.

Imamo mali broj zaposlenih

Napomenuo je da dio ljudi u Hrvatskoj u dobrom dijelu preživljava od rente ili novca koji dobiva od djece ili roditelja koji rade u inozemstvu.

- To je naša prednost, ali i prokletstvo - ustvrdio je.

Rakar je naveo kako je Hrvatska među svjetskim rekorderima kad je u pitanju postotak radno sposobnog stanovništva.

- Naša politička elita nema vizije ni snage, ali ni kapaciteta za bilo kakvu smislenu reformu. Naš mirovinski sustav je iscrpljen i matematički neodrživ - upozorio je Rakar.

Naveo je još jedan od problema Hrvatske, a to je da dio građana niti ne pokušava naći posao nego živi od raznih naknada koje isplaćuje država. Predsjednik Nezavisnog hrvatskog sindikata Krešimir Sever upozorio je kako je u Hrvatskoj zaposlenost u padu kad se uspoređuje prosinac 2016. i isti mjesec 2017. I dalje se najčešće zapošljavaju na određeno vrijeme ili kroz druge nesigurne oblike rada.

- Poslodavci su politikom niskih plaća i radničkih prava, a koju su vlasti podupirale, doveli do iseljavanja ljudi - kazao je Sever.

Male plaće i radna prava

Analizirajući podatke, došao je i do sljedećeg zaključka: - Hrvatsku ne napuštaju samo ljudi koji nemaju posao nego i oni koji su zaposleni, ali su nezadovoljni visinom plaće, od koje ne mogu živjeti, i ugovorima koji im ne garantiraju sigurnost - ustvrdio je Sever.

Za očekivati je da će broj nezaposlenih i dalje padati jer je pred nama turistička sezona. Ono što u Hrvatskoj posljednjih godina raste je broj uhljeba i državna potrošnja, a to nas je i dovelo u današnju situaciju.

Hrvatska treba istinske reforme

Okretanje glave od gorućih problema neće nam donijeti ništa dobroga. Političke elite trebaju shvatiti da su za opće dobro niže reforme, pa i pod cijenu da izgube iduće izbore.

Problem RH je i velik broj umirovljenika

U Hrvatskoj je 1991. godine bilo 719.000 umirovljenika, a danas ta brojka premašuje 1,2 milijuna. Zbog tvrtki koje su uništene u pretvorbi i privatizaciji brojni ljudi završili su u mirovini. Stariji od 50 godina imaju male šanse vratiti se na tržište rada.

