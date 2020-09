Istaknuo je kako su veliki fokus\u00a0stavili na fiskalnu politiku, a to je\u00a0pridonijelo tome da smo sada imali toliko veliki manevarski prostor.

<p>O tom izvješću je novinarima govorio i ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong>, koji je kazao kako su pred sve zemlje stavljeni veliki izazovi zbog koronakrize.</p><p> - Ovo su dobre vijesti za Hrvatsku, mjere koje smo stavili u funkciju bile su pravovremene i adekvatne, ušli smo sada u ovu krizu puno spremniji nego što je bilo slučaj u onoj prošloj krizi - kazao je ministar Marić.</p><p>Istaknuo je kako su veliki fokus stavili na fiskalnu politiku, a to je pridonijelo tome da smo sada imali toliko veliki manevarski prostor.</p><p>- Provedba reformi ne bi trebala biti upitna, ovo je dodatni poticaj svima da se reforme nastave. To je velika prilika unatoč svim izazovima. Što se tiče njihovih projekcija, one su nešto bolje nego što su bile originalno. Mi ćemo idući tjedan na Vladi usvajati smjernice fiskalne politike pa ćete čuti i naše brojke, ali i mi očekujemo bolje izvršenje nego što smo planirali tamo u svibnju - rekao je Marić te naglasio da je izvjesno da puni oporavak ne možemo očekivati prije kraja 2022. godine.</p><p>- Potvrdilo se i da u dobrim vremenima treba puno raditi, jer nikad ne znate kakva se situacija može dogoditi. Jedino nam odgovorno ponašanje na svakom području može garantirati prolazak kroz ovakvu krizu - zaključio je Marić.</p><p> </p>