DOBRE VIJESTI Izvoz je u prvih 8 mjeseci porastao za 9,5 posto

Hrvatski izvoz u prvih osam ovogodišnjih mjeseci dosegnuo je 17,85 milijardi eura, što je 9,5 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, pokazuju prvi podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u petak.

Istodobno, uvoz je iznosio 31,5 milijardi eura ili 3,9 posto više, tako da je vanjskotrgovinski deficit za prvih osam mjeseci bio 13,3 milijardi eura odnosno 2,6 posto niži, pokazuju prvi DZS-ovi podaci.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je pritom 57,3 posto, nakon 5,4 posto u prvih osam lanjskih mjeseci.

Rast izvoza u EU za 12,5 posto

Hrvatski izvoz u države članice Europske unije (EU) u prvih osam ovogodišnjih mjeseci iznosio je 12,2 milijarde eura i bio je 12,5 posto veći nego u prvih osam mjeseci prošle godine.

Izvoz u države nečlanice EU-a istovremeno je porastao za 3,4 posto, na 5,6 milijardi eura.

Iz država članica EU-a u prvih osam ovogodišnjih mjeseci uvezeno je robe u vrijednosti 23,8 milijardi eura, što je 2,8 posto više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Uvoz iz država nečlanica porastao je za 7,9 posto, na 7,4 milijarde eura.

DZS je objavio u petak i druge podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom za prvih sedam mjeseci, prema kojima je izvoz iznosio gotovo 16 milijardi eura ili 9,6 posto više nego lani, a uvoz 27,95 milijardi eura ili 4,6 posto. Pritom je vanjskotrgovinski deficit iznosio gotovo 12 milijardi eura, a pokrivenost uvoza izvozom 57,2 posto.