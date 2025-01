Dobro se obucite! Evo gdje će u petak pasti snijeg i što nas čeka

Hrvatska danas je pretežno sunčana, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom Jadranu i u gorju ponegdje povećana naoblaka. U prvom dijelu dana mjestimice magla, osim u unutrašnjosti lokalno i na sjevernom Jadranu. Magla se na istoku Hrvatske može zadržati i veći dio dana. U gorju i na sjeveru zemlje slab do umjeren, mjestimice i na udare jak jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 7, u predjelima s dugotrajnom maglom osjetno niža, a na Jadranu većinom između 12 i 16 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Istočna Hrvatska

U prvom dijelu dana često magla, a danju sunčana razdoblja, najprije u zapadnim i gorskim predjelima, dok se na krajnjem istoku magla i niski oblaci mogu i dulje zadržati. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od -4 do -2, a najviša od 5 do 10 °C, u područjima s dugotrajnijom maglom niža.

Središnja Hrvatska

Pretežno sunčano, u prvom dijelu dana mjestimice magla. Vjetar, poslijepodne do umjeren jugozapadni, osobito na sjeveru područja gdje su mogući i jaki udari. Najniža temperatura zraka od -6 do -3, a najviša od 8 do 12 °C.

Gorski kotar i Lika

U prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim mjestimice povećana naoblaka i uglavnom suho. U prvom dijelu dana po kotlinama Like magla. Zapuhat će umjeren, u najvišim predjelima na udare jak jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od -9 do -3, u višim predjelima Gorskog kotara od 0 do 2, a najviša većinom između 5 i 10 °C.

Istra

Postupno povećanje naoblake, a navečer je lokalno moguća slaba kiša ili rosulja. Puhat će slab jugozapadni i zapadni vjetar. More malo valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 1 do 3 °C, u unutrašnjosti Istre od -4 do 0 °C, najviša dnevna od 9 do 12 °C.

Sjeverni Jadran

Djelomice sunčano, prema večeri porast naoblake. U noći i ujutro moguća je mjestimična magla, osobito uz zapadnu obalu Istre. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 2 do 8, u unutrašnjosti Istre oko -4, a najviša između 9 i 13 °C.

Dalmacija

Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, a u noći i ujutro lokalno je moguća magla, osobito na sjevernom dijelu. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka uglavnom od 4 do 9, u unutrašnjosti od -3 do 3, a najviša između 12 i 17 °C.

Kad će snijeg?

Kako najavljuju prognoze, Sljeme bi u petak trebao zabijeliti snijeg. Temperature su od -1 do -10. A čini se kako će i u Zagrebu padati u petak uz temperature od 3 do -7 stupnjeva.

I na Zavižanu se u Lici u petak predviđa snijeg (uz jake pljuskove), a temperature su od 6 do -7 stupnjeva. Kiša i snijeg su i u utorak.

Gospić će zabijeliti u petak uz temperature od 4 do -12 stupnja. Snijeg uz kišu trebao bi pasti i u nedjelju, utorak i srijedu.

I u Slavonskom Brodu se u petak očekuje snijeg uz temperature od 2 do -4 stupnja.

Snijega bi uz kišu trebalo biti i u Osijeku u petak uz temperature od 3 do -3 stupnja.

U Karlovcu se u petak očekuju snijeg i kiša, a temperature su od 2 do -8 stupnja.

I Sisak bi u petak trebao zabijeliti snijeg uz kišu, a temperature su od 3 do -4 stupnja.

U Varaždinu u petak snijeg i kiša uz temperature od 5 do -7 stupnja.

Također i Vinkovci u petak uz snijeg i kišu i temperature od 4 do -2 stupnja.

Vrijeme sutra

Vjetrovito i danju na kopnu toplije. U prvom dijelu dana u većini predjela djelomice sunčano, a zatim sa sjeverozapada naoblačenje. Mjestimične kiše već od jutra bit će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, koja se u Lici može ponegdje i smrzavati na tlu. Ujutro na istoku lokalno magla. Puhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, u gorju na udare i olujan, a u Dalmaciji umjereno jugo i južni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od -2 do 3, a na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna uglavnom između 10 i 15 °C, a u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj ponegdje malo niža.