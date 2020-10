'Doći će do ovršnog stampeda, a Vlada nije zakonski obvezala da se naplata provodi u etapama'

Govoreći o stanju društvu i radikalizaciji za koju je premijer Andrej Plenković, između ostalih, prozvao i Most, Božo Petrov je poručio kako bi se Plenković najprije trebao vratiti u prošlost i sagledati situaciju

<p>Danas je istekao šestomjesečni moratorij na ovrhe, a mi upozoravamo na ovršni stampedo koji bi mogao krenuti, a u kojem će stradati svi sudionici u ovršnim postupcima. Vlada nije riješila pitanje ovrha. To je prvi problem, poručio je u ponedjeljak predsjednik Mosta, <strong>Božo Petrov. </strong></p><p>Podsjetio je kako je HDZ najavljivao novi Ovršni zakon, od kojeg su odustali. </p><p>- Pa su najavljivali izmjene postojećeg, a u međuvremenu su Sabor poslali kući pa će im za te izmjene trebati godinu dana - istaknuo je. </p><p>Iz Vlade su poručili kako neće doći do ovršnog tsunamija jer će se one naplaćivati u etapama. No Petrov upozorava na problem što Vlada vjerovnike na to nije zakonski obvezala.</p><p>- Bit će ogromni pritisak od strane vjerovnika da se ovrhe puste odmah. Vlada je preporučila etape, ali to su samo preporuke i one ne obvezuju nikoga, ni vjerovnike ni javne bilježnike ni FINA-u na to, i mislim da vjerovnici jako dobro znaju da će im se zbog gospodarskog pada koji ide, kao i zbog manjih primanja dužnika biti teže naplatiti i mogla bi krenuti utrka koji će se vjerovnik prije naplatiti - poručio je naglasivši kako država to nije smjela dopustiti. </p><p>Očekuje od Vlade hitne i konkretne mjere da zakonski riješi ovaj prijelazni, etapni režim naplaćivanja ovrha kroz izmjene dva Zakona - o interventnim mjerama i o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima.</p><p>- Mislim da je svima jasno da tih ovrha koje će se sada pustiti, uz one koje su postojale prije, ima preko 350.000 kojih je bilo prije ima preko 350.000. Mislite da će oni svi čekati novi Ovršni zakon? Pitanje je i hoće li se uopće pridržavati ovih etapa koje je predložila Vlada. A vrlo vjerojatno neće. Vlada nije napravila zakonsku obvezu, samo je preporučila i oprala ruke - istaknuo je Petrov.<br/> Vlada je imala nekoliko opcija, dodao je istaknuvši kako im je svoje prijedloge za rješavanje ovog problema nudio i Most. </p><p>- Mislim da je smiješno da ih mi moramo tome učiti. Najjednostavniji način je produženje moratorija. Osim toga, ako su odlučili pustiti da se provode ovrhe, ali u etapama, onda su imali dva zakona koja su trebali promijeniti i onda bi vjerovnici, FINA i javni bilježnici bili obvezni toga se pridržavati - ponovio je poručivši Vladi kako još uvijek to stignu napraviti. </p><p>- Ljudi nemaju vremena čekati Ovršni zakon. Zato pozivamo Vladu da ih sada zaštite, nisu oni krivi za ono što se dogodilo zadnjih šest mjeseci - rekao je. </p><p>Govoreći o psihološkom aspektu ovršenih koji se sada nose s ovim problemom uz sve ostale koji su ih zadesili u ovoj ekonomskoj i zdravstvenoj krizi, Petrov je poručio kako se iz apsolutno svega vidi da su ljudi puni frustracija. </p><p>- I tu leži odgovornost ljudi koji su preuzeli dužnost, rekli da znaju i da će riješiti problem, nije to bilo davno, prije nekoliko mjeseci. I ovo je prvi problem koji si propustili riješiti, a radi se o ljudima koji imaju najveće probleme u državi, ne mogu spojiti kraj s krajem - istaknuo je. </p><p>Prepucavanja između predsjednika Vlade, <strong>Andreja Plenkovića</strong>, i predsjednika Republike, <strong>Zorana Milanovića</strong>, nema smisla komentirati, poručuje Petrov. </p><p>- Očito se svatko bavi onim što on smatra da je najpotrebnije - dodao je. </p><h2>'I ja sam doživio neugodnu situaciju, ali nisam plakao nego sam nastavio s poslom'</h2><p>Nakon pucnjave na Markovu trgu na zgradu Vlade u kojoj je <strong>Danijel Bezuk</strong> (22) ranio i policajca, Plenković je za radikalizaciju društva, između ostalih, prozvao i Most. </p><p>- Meni je iskreno malo nelagodno gledati predsjednika Vlade koji je prestrašen. Ja bih volio da se prestane s takvim performansom, da, neugodne su situacije, ja sam ju doživio pa nisam plakao nego sam nastavio s poslom. Kada preuzmete funkciju i odgovornost, nažalost, mogu se dogoditi i ovako teške situacije, ali ljudi očekuju vidjeti od vas sigurnost i fokusiranost, a ne da tražite izgovore u nekome drugome - rekao je Petrov i preporučio Plenkoviću da prvo napravi introspekciju i vrati se u prošlost, a da onda krene gledati druge oko sebe. </p><p>- Ja upozoravam već godinama na ono šo se može dogoditi - rekao je upitan je li kao psihijatar zabrinut zbog stanja u društvu.</p><p>- I prije tjedan dana kada se ovo dogodilo upozorio sam da se ljudi ne trebaju čuditi. Ovo je izuzetno tragičan događaj, ali se nemaju što čuditi jer ono što smo mi izgubili kroz sve ove godine su moralne, društvene, obiteljske vrijednosti, poput čovječnosti, odgovornosti, ozbiljnosti, poštenja, iskrenosti, skrbi o drugima... A jedna od najvažnijih stvari je to što što nismo kao ljudi javno dovoljno osuđivali sve ono loše što se događa ni sankcionirali - naglasio je Petrov dodavši kako najprije treba počistiti nered u svom dvorištu.</p><p>- Tu govorim o nepravdi u pravosuđu, korupciju, slabo obrazovanje, na niz od tisuća uhljeba... Svi su gledali sebe i davali su primjer da je bitnio pobrinuti se za sebe, da društvo nije bitno. Ja ih pozivam da ovaj dio promjene, to je rak rana, izvor problema. Neće političare spriječiti zatvaranje trgova i ulica, to je bježanje od stvarnosti i problema. Krenite rješavati korupciju i klijentelizam, učinite da se na sudovima procesi rješavaju brže, da su pravedniji, da smo svi jednaki pred zakonom, da ljudi konačno mogu zarađivati, da ne moramo ići van - poručio je vladajućima naglasivši kako će na taj način sve riješiti pa neće biti radikalizacije u društvu.</p><p>Svi koji djeluju u javnom prostoru, dodao je, trebaju se mijenjati.</p><p>- Svi mi utječemo, svi se trebamo mijenjati, naravno, vladajući je najviše odgovoran, ali svi oni koji djeluju u javnom prostoru, koji zbog toga imaju veći utjecaj na društvo, trebaju paziti i da svojim riječima i djelima doprinose određenom modelu koji je dobar - rekao je ponovivši kako Vlada je ta koja prva mora mijenjati niz stvari jer je u toj poziciji da to može.</p><p>- Oni su rekli da znaju, da hoće, mogu, žele pa neka konačno to naprave, promjene pravosuđe, obrazovanje, ovrhe, mi ćemo im pomoći - rekao je. </p><p>Čin na Markovu trgu, naglasio je Petrov, nitko ne smije opravdavati.</p><p>- Ja bih se iskreno upitao za zdrav razum osobe koja opravdava ono što se dogodilo na Markovu trgu, meni je žao njih jer se to ne može opravdati, nema razloga da opravdate ni pokušaj ubojstva. Ne možete ući i trgovinu i ukrasti pa reći da i drugi kradu. Za to nema opravdanja, ali ono što je izostalo je isprika za početak za sve ono što se nije odradilo, vladajući su ti koji trebaju izaći pred ljude i reći oprostite - istaknuo je Petrov, koji premijera Plenkovića smatra bistrim čovjekom, koji dobro razumije što se događalo zadnjih 30 godina.</p><p>- I zato mislim da bi se on u ime onih koji su bili prije njega trebao ispričati i reći da će oni drugačije, ako je spreman na drugačije. To traje 30 godina i onda se čudom čudimo kada frustracije narastu ovoliko - rekao je.</p>