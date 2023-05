Dodik je Bećiroviću sigurnosna prijetnja, dok Milanoviću nije

Bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović ocijenio je u četvrtak na Pantovčaku da je Milorad Dodik sigurnosna prijetnja, suprotno hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću koji smatra da Dodik za to nema novca, oružja i ljudstva.

“Imamo jednog političara koji se transformirao iz političke u sigurnosnu prijetnju”, kazao je Bećirović na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s Milanovićem.

“On mora biti zaustavljen u svojoj antidejonskoj, antiustavnoj politici. Vrijeme je da to shvate svi i u Bosni i Hercegovini i izvan. Bolje je da se to prevenira nego da bude većih problema unutar BiH, ali i regije”, dodao je.

Milanović je istaknuo da je za sigurnosnu prijetnju potrebno da netko ima novac, oružje i ljude spremne za rat, a kod Dodika on “ne vidi ta svojstva”

“Godine 1991. ne bi bilo rata da nas nisu pokrali, oteli nam oružje, a ljudi bili spremni ratovati”, istaknuo je Milanović.

Hrvatski je predsjednik ponovio kako je Dodik sugovornik jer je legitimni predstavnik srpskog naroda u BiH.

“Ne bi trebalo biti strasti oko toga”, kazao je, istaknuvši kako nije riječ o afektivnom odnosu.

No, Dodik izjavama o Milanovićevoj posjeti Derventi gdje je hrvatski predsjednik odlikovao 103. brigadu HVO, pokazuje “neozbiljnost”.

“Takva neozbiljnost ugrožava odnose”, poručio je Milanović.

Milanović je ranije kazao kako je čelniku bosanskih Srba Miloradu Dodiku najavio dolazak u Derventu i da on s tim nije imao nikakvih problema, da bi mu kasnije poručio da više ne dolazi na teritorij RS ako će to ponovo činiti.

Milanović: Komšić je perverzija i travestija volje biračkog tijela

Milanović i Bećirović različito gledaju i na Željka Komšića, formalno hrvatskog člana predsjedništva koji je četiri puta izabran na tu funkciju glasovima brojnijih Bošnjaka.

“To je stvarno već jedna perverzija i travestija volje biračkog tijela. To tako dalje ne bi smjelo ići”, istaknuo je Milanović, dodavši da je po tom pitanju potreban pritisak hrvatske države.

Smatra kako se u slučaju Komšić pokazuje da Hrvatska želi da se u BiH živi “normalno".

“Mjera u kojoj to (izbor Željka Komšića) smeta Hrvate, pa i Hrvate u Hrvatskoj, pokazuje i jednu vrstu afiniteta prema BiH i želje da se u BiH živi i da se živi normalno. Kada to prestane biti tema, ta tišina će me zabrinuti”, dodao je.

Bećirović je suzdržano rekao kako su njegovi kolege “legalni članovi predsjedništva BiH”, parafrazirajući pritom britanskog premijera Winstona Churchilla da u inozemstvu ne govori loše u svojoj državi.

Bošnjački član predsjedništva BiH sastao se s Milanović u sklopu radnog posjeta Hrvatskoj, a kasnije će ga u četvrtak primiti i premijer Andrej Plenković.

Istaknuo je kako želi poslati poruku da je vrijeme za relaksaciju i unaprjeđenje odnosa između BiH i Hrvatske.

“Vrijeme je da gradimo mostove prijateljstva između naše dvije države”, kazao je Bećirović.

Milanović je istaknuo kako je u hrvatskom interesu da BiH bude “prostor stabilnosti” i članica EU-a “u jednom razumnom roku”, dodavši kako Bosni i Hercegovini iz Hrvatske opasnost "ne prijeti i nikad nije prijetila".

Najčitaniji članci