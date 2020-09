Dodik je optužio predsjednika državnog Suda Ranka Debeveca da je korumpiran i ucijenjen

Milorad Dodik ustvrdio je da je predsjednik najvišeg državnog suda BiH Ranko Debevec korumpiran te da ga stoga Obavještajno-sigurnosna agencija ucjenjuje i koristi kako bi prisluškivala "sve i svakoga"

<p>"Postoje određene indicije... Ja sam to čuo iz sigurnosnih i pravosudnih tijela", kazao je <strong>Milorad Dodik </strong>na konferenciji za novinstvo u Istočnom Sarajevu, koju je iskoristio za iznenadni verbalni napad na predsjednika Suda BiH.</p><p>Dodik je svoje optužbe pokušao obrazložiti tvrdnjom kako je <strong>Ranko Debevec</strong> tijekom ranije karijere u pravosuđu bio u "sumnjivim vezama" s kriminalcima iz Federacije BiH, od kojih je navodno primao mito kako bi im pogodovao u nekim sudskim procesima. Informacije o tome, tvrdi Dodik, ima OSA pa sada time ucjenjuje predsjednika državnog suda.</p><p>To je onda povezao s tvrdnjom kako je Debevec, kao predsjednik Suda BiH, sebi prisvojio ovlasti za davanje suglasnosti na zahtjeve OSA-e za provedbu mjera tajnog praćenja i prisluškivanja osoba za koje se sumnja da su prijetnja po nacionalnu sigurnost. </p><p>"On (Debevec) daje suglasnost (ravnatelju OSA-e Osmanu) Mehmedagiću da se ovdje sluša sve i svašta", izjavio je Dodik, no na novinarsko pitanje kako to zna i ima li za to neke dokaze kazao je kako je on samo političar koji govori ono što dozna, a da su u tijeku postupci i istrage kojima je navodno povrgnut predsjednik suda na temelju različitih prijava.</p><p>Dodik tvrdi kako je istraga provedena na temelju jedne anonimne prijave već potvrdila da Debevec ima i državljanstvo Španjolske, što nije prijavio kada se natjecao za poziciju predsjednika Suda BiH, kao i da posjeduje dokumenta te zemlje na drugo ime. </p><p>"To smo provjerili kod tijela vlasti Španjolske", tvrdi Dodik.</p><p>Tužiteljstvo BiH ranije je potvrdilo kako je zaprimilo anonimnu prijavu protiv Debeveca u kojoj je kao sporna navedena upravo činjenica o njegovu dvojnom identitetu, a na teret mu se u prijavi stavljalo i to što je navodno na sumnjiv nčin postao vlasnik luksuznog osobnog automobila, kao i da je nezakonito zapošljavao u Sudu BiH.</p><p>Državno tužiteljstvo potvrdilo je kako te navode ispituje i kroz mehanizam međunarodne pravne pomoći, no nakon toga nije objavilo ništa o prikupljenim informacijama pa je ostalo nejasno kako ih je, s obzirom na tajnost postupka, dobio Dodik.</p><p>Dio medija u BiH tvrdi kako se Debevec zapravo našao na meti Tužiteljstva BiH nakon upozorenja Suda BiH da državni tužitelji u nekim predmetima postupaju nezakonito. </p><p>BiH nema klasični Vrhovni sud kakav je uobičajen u drugim državama. Državni sud BiH nema status nadređenoga entitetskim sudovima, ali je zadužen za procesuiranje najtežih slučajeva ratnih zločina, kriminala i korupcije.</p><p> </p>