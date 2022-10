Dodik o ručku s Milanovićem: Rekao je da u Srebrenici nije bio genocid i da je sve propaganda

Sjedili smo za ručkom, Zoran je sjedio na drugom kraju stola i to je rekao. Tada je kazao kako svi znamo da ono što se dogodilo u Srebrenici nije bio genocid i da je to učinjeno iz propagandnih razloga. Bilo je važno da smo to čuli jer su tu sjedili i predsjednici Slovenije, Albanije, Crne Gore i ona sa Kosova, rekao je u ponedjeljak u razgovoru za Blic televiziju Milorad Dodik.

Odgovorio je tako Dodik na izjavu voditeljice da je na privatnom imanju ugostio hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Dodik je rekao da Milanović nije prvi dužnosnik kojeg je ugostio 'u javnom objektu' i da tu nema ništa sporno.

- Jesam li ga onda trebao napasti? Prvi put čujem da netko tako nešto kaže na forumu. Poštujem ono što je rekao Zoran Milanović. I on ima stavove koji su neprihvatljivi, ali mi Srbi i Hrvati imamo neraščišćenu povijest, imamo teške traume iza sebe. Mi to ne možemo promijeniti, rekao je Dodik.

Prokomentirao je i optužbe Jelene Trivić da je on hrvatski čovjek i agent.

- Ona je izborni gubitnik! Nije me briga što ona govori! Glupost je da sam ja Hrvat. Hrvatska je zainteresirana za svoj strukturu u BiH i oni su korektni - poručio je Dodik.

