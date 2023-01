Dodik odlikovao Putina, Grlić Radman: 'To je za svaku osudu'

Odlikovanje ruskog predsjednika Vladimira Putina odličjem Republike Srpske "nije naišlo na oduševljenje, već na osudu", rekao je u utorak ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i dodao da potez lidera bosanskih Srba Milorada Dodika vidi kao politiziranje.

Dodik je u povodu 9. siječnja, koji u RS-u obilježavaju kao dan tog entiteta, dodijelio pedesetak različitih odličja osobama i institucijama, a prvi na popisu bio je Putin. Lider bosanskih Srba pojasnio je taj potez Putinovim navodnim doprinosima za suradnju 'dvije države', kako je okvalificirao Republiku Srpsku (RS) i Rusiju.

"Uvijek ističemo kako je Hrvatska na pravoj strani povijesti i demokracije. Prema tome, to je odgovor", komentirao je šef hrvatske diplomacije novinarima sporno odlikovanje. "Taj potez sigurno nije naišao na oduševljenje nego na osudu", rekao je Grlić Radman, u trenutku kad Putina "osuđuje cijeli demokratski svijet" zbog invazije na Ukrajinu.

No ministar smatra da Dodikovi postupci ne ugrožavaju mir i stabilnost ovog prostora.

"Ne znamo zašto to gospodin Dodik radi, on često puta koristi taj rječnik, vokabular - prijeti, ali to nije ugroza miru", rekao je Grlić Radman, dodavši da EU i NATO imaju instrumente da se odupru bilo kakvoj ugrozi.

Grlić Radman Dodikove postupke opisuje kao politiziranje.

"Zapadni Balkan i zemlje jugoistoka Europe opredijelile su se za europsku perspektivu", rekao je, dodajući da je možda to politiziranje "nekakva njemu svojstvena zabava, kako bi se svijet mogao danima baviti onim što je rekao i analizirati njegove riječi".

