Dodika izviždali ratni veterani, odbili mu pružiti ruku. Pokazao im srednji prst: 'U ratu dezerter'

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik spustio se helikopterom na livadu u Bardači kod Banje Luke, pored kojeg se održavao Gastro fest. Nakon što je izašao, prolazeći pored šatora u kojem su se okupili ratni veterani Udruženja obrambeno-otadžbinskog rata, Dodik im je prišao da se s njima rukuje, ali su mu odbili pružiti rukum, piše Srpskainfo. Eskaliralo je nakon što su ratni veterani počeli zviždati Dodiku i vikati 'Ua', a on se okrenuo i pokazao im srednji prst.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:19 Dodik i Putin | Video: 24sata/X

Veteranima su prišla dvojica ljudi iz njegove pratnje, a jedan od njih je bio agresivan. Ipak, dodatnu eskalaciju su ipak spriječili.

- Točno je da je došlo do neugodne situacije kada je našem stolu prišao Milorad Dodik. Ljudi se nisu htjeli rukovati s njim rukuju i počeli su glasno negodovati, a onda se on okrenuo i pokazao im srednji prst. Poslije toga je jedan od članova njegova osiguranja ušao u raspravu s našim ljudima, ali je teži incident ipak spriječen - kazao je potpredsjednik udruženja Nedeljko Klincov.

Foto: predsjednikrs.rs/Borislav Zdrinja

Zastupnik Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović svjedočio je incidentu i potvrdio za Klix.ba da se sve odigralo neočekivano u desetak sekundi.

- Kao i svake godine ugodno druženje na Bardači na poziv veterana Vojske Republike Srpske. Iako je bilo neočekivanih neugodnosti kada je Dodik pokušao, ali su ga borci spriječili da im se pridruži, pa je pokazao vulgarne geste, to nije utjecalo na lijepu atmosferu i druženje. Uvijek mi je zadovoljstvo razgovarati sa borcima i Bardačanima - napisao je na X-u.

Dodikova ružna gesta pokazivanja srednjeg prsta simbol je njegovog odnosa prema narodu, rekla je predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić.

- U ratu dezerter, u miru borcima srednji prst - to je Dodik! To je Milorad Dodik. Ako nekom nije jasno bilo do sada. Jednom ratni profiter i švercer - uvijek ratni profiter... Srednji prst borcima je srednji prst cijelom našem narodu! Srednji prst borcima je srednji prst Milorada Dodika cijeloj Republici Srpskoj - kazala je Trivić.