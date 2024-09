Dodikova savjetnica Aurora Weiss želi biti hrvatska predsjednica: Treba nam lider

Hrvatska novinarka te savjetnica za međunarodne poslove i sigurnost predsjednika Republike Srpska Milorada Dodika, službeno je u 11 sati u prostorijama Hrvatskog novinarskog društva u Zagrebu objavila da će se kandidirati na nadolazećim predsjedničkim izborima.

- Vraćam se kako bih Hrvatskoj vratila sve ono što je ona meni nekad dala - kazala je Weiss koja je 2014. odselila iz Hrvatske.

- Imamo probleme s energentima, sigurnosne probleme. Sve se promijenilo nakon kovid-krize,a tu su problemi zbog novih ratova. Hrvatska treba lidera koji je spreman hladne glave razgovarati s liderima u susjedstvu i nosit se s globalnim problemima - poručila je Weiss.

Kandidirala se, kaže, jer smatra da trenutačni političari u RH nisu dorasli svojoj funkciji.

- Mi nemamo predsjednika nego opozicijskog premijera. To je nedopustivo. Ulogu predsjednika treba jačati pogotovo u vrijeme ovih globalnih izazova. Treba mu dati više ovlasti, a to uključuje Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo obrane i sigurnosno obavještajnu službu - kazala je i dodala kako je ona profesionalac i stručnjak za vanjsku politiku i da će to Hrvati prepoznati