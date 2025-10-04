Dođite na peti Ekotlon: Čekamo vas na Bundeku, ove godine nastupa i Mia Dimšić...

Eko kviz utrka održava se ovog vikenda na Bundeku, i to u organizaciji 24sata. Već 5 godina Bundek pretvaramo u zelenu oazu dobre energije, aktivnog života i ekologije!

Kroz radionice, igre i izazove za sve uzraste promoviramo brigu o okolišu, održiv životni stil i boravak u prirodi. Jer eko navike nisu sezonski trend, one su stil života. Eko kviz utrka je format u kojem timovi odgovaraju na pitalice i zadatke vezane uz ekologiju.

- Briga o prirodi je više od ekologije: to je dugoročna promjena ponašanja koja donosi održivi razvoj, uz međusobno prožimanje okolišnih, gospodarskih i društvenih pitanja - rekli su organizatori.

Dodali su kako je u središtu ovogodišnjeg Ekotlona moćna filozofija 'Zelene navike (p)ostaju trajne'.

- Ideja je to kojom posjetitelje želimo osvijestiti o svakodnevnim održivim navikama koje, iako naizgled izgledaju komplicirano, zapravo su jako jednostavne. Svaka naša navika koja postane zelena čini mali, ali značajan korak prema očuvanju našeg planeta - zaključili su organizatori.

- Evo nas i peti put na Ekotlonu, ovaj put u malo drugačijem formatu utrke, ali jednako spremni za ekološke teme, nismo plogging utrka nego imamo eko kviz utrku u kojoj timovi odgovaraju na pitalice i zadatke povezane s ekologijom. Prerasli smo u festival zelenih navika na kojem smo okupili zanimljive ekološke sadržaje, učimo o održivosti, kupujemo na OPG-ovima zabavljamo se na radionicama. Vrhunac Ekotlona je, kao i svake godine, donacija, a ove godine ide Udruzi za terapijsko jahanje Don Kihot. Zahvaljujem svima koji nas podržavaju, a posebno pozdravljam predstavnicu grada Zagreba, Vanju Ušaj, voditeljicu Odjela za urbanu prehranu iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje te sve ostale partnere i prijatelje Ekotlona koji su nas danas došli i osobno podržati - rekao je glavni urednik 24sata Ivan Buča.

- Čestitamo medijskoj kući 24sata i partnerima na organizaciji ovog vrijednog i edukativnog festivala, jer briga o prirodi i okolišu najvažnija je tema kojom bi se trebali baviti svi zajedno kako bi pridonijeli očuvanju našeg planeta. Na današnjem događanju pokazujemo koliko su ove teme važne u svakodnevnom životu. Uz mnoge zanimljive teme koje ovaj festival obuhvaća je i sprječavanje nastajanja otpada od hrane i drago mi je da se u različitim okruženjima prepoznaje da je otpad najvažnije spriječiti u njegovom nastajanju što će nam danas i praktično prikazati u 'Gastronomadi' kroz Zero waste cooking show, a posebna zahvala i Crvenom križu Zagreb i prikazu aktivnosti vezanim uz banku hrane i doniranje hrane - rekla je Vanja Ušaj, voditeljicu Odjela za urbanu prehranu iz Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje