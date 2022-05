Đogaš bi dijelio subvencije u privatnim domovima za starije

Kandidat HDZ-a za splitskog gradonačelnika Zoran Đogaš u srijedu je predstavio projekt sufinanciranja troškova smještaja umirovljenika u privatnim domovima za starije i nemoćne, dodavši da postoji ideja i o dnevnim boravcima za starije osobe u Splitu.

Podsjetio je da je 1120 umirovljenika smješteno u domovima Splitsko-dalmatinske županije po prosječnoj cijeni od oko 3500 kuna, i da tu postoji jedan dio koji se subvencionira.

S druge strane je u privatnim domovima 740 korisnika, a u obiteljskim 421 korisnik, te je u njima cijena do 7500 kuna što je visoka cijena, rekao je Đogaš.

"Mislimo da bi grad trebao subvencionirati jedan dio tog troška za naše građane u privatnim domovima, koji trebaju dostojanstveno živjeti i koji su stvarali ovaj grad. Tu planiramo izdvojiti oko 800 kuna subvencije po umirovljeniku, a subvencija bi trebale u konačnici ići do dvije tisuće kuna", najavio je Đogaš.

Po našem izračunu, dodao je, ako se uzme još cenzus s obzirom na prosječnu mirovinu, razmišljamo o cenzusu od oko četiri tisuće kuna, pa bi svi ispod toga dobili subvencije. To bi gradu predstavljalo trošak od svega 3,8 do 4,8 milijuna kuna, ovisno koji građani imaju prebivalište u Splitu, objasnio je Đogaš.

Istaknuo je da postoji ideja o dnevnim boravcima za starije, u čemu prednjači Osijek, te da se i za to mogu dobiti sredstva EU.

Đogaš se posebno osvrnuo i na dječje vrtiće, kojih Split ima premalo, a trenutno je stanje gore nego u bilo kojem drugom velikom gradu u Hrvatskoj.

Dodao je kako je od 8148 djece vrtićke dobi njih 6106 u vrtićima što je manje od 75 posto, a postoje velika europska sredstva kroz Nacionalni plan oporavka i održivosti u kojem Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima 7,5 milijardi kuna na raspolaganju od čega za vrtiće 1,22 milijarde kuna.

"Moramo to iskoristiti. Ovog časa samo su dva naša vrtića ušla u program, to je Kila i Pujanke, a očekuje se ulazak Pazdigrada i Stobreča. Tu možemo sve riješiti, to je onaj dio priče bolničkog vrtića, kao i nadogradnje postojećih vrtića što je isto trošak koji se može pokriti", poručio je HDZ-ov gradonačelnički kandidat Đogaš .

Na upit novinara tko će mu biti zamjenici u utrci za gradonačelnika rekao je da će mu zamjenik biti Tomislav Šuta, sadašnji direktor gradske tvrtke Vodovod i kanalizacije, dok drugog zamjenika nije želio otkriti, poručivši da će o tome uskoro izvijestiti.

