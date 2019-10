Dogovor? Bez dogovora? Svi mogući scenariji u vezi Brexita

Tri tjedna prije predviđenog Brexita, nade da će se ipak doći do dogovora ponovno su ojačale nakon sastanka britanskog premijera Borisa Johnsona i njegova irskog kolege Lea Varadkara u četvrtak.

Vrijeme brzo istječe, a put prema dogovoru prepun je zamki. Ovo su mogući raspleti:

Uređeni Brexit

London i Bruxelles uspijevaju u posljednji trenutak postići dogovor o sporazumu o razdruživanju koji će spriječiti tvrdu granicu između Sjeverne Irske i Republike Irske, koja je članica EU-a.

Dan nakon što su irski i britanski premijer objavili da "vide put prema mogućem dogovoru", u petak su nastavljeni pregovori dviju strana, uoči ključnog summita EU-a 17. i 18. listopada. Nakon "konstruktivnog" sastanka, glavni europski pregovarač Michel Barnier pozvao je na "strpljenje".

No preostalo je još jako malo vremena, samo tri tjedna, do predviđenog odlaska 31. listopada, a bilo kakav mogući dogovor morat će odobriti britanski parlament, koji je već tri puta odbacio sporazum koji je dogovorila bivša britanska premijerka Theresa May te u kojem Johnson više nema većinu.

Nova odgoda

Brexit se po prvim planovima trebao zbiti 29. ožujka i već je dva puta odgođen, prvi put za 12. travnja, a potom za 31. listopada, jer se britanski parlament ne može dogovoriti kako bi trebao izgledati.

Foto: Stefan Rousseau/Press Association/PIXSELL

Premda Johnson neprestano ponavlja da će Britanija napustiti EU 31. listopada što god da se dogodilo, britanski parlament usvojio je prije mjesec dana zakon koji od njega zahtijeva da zatraži odgodu od tri mjeseca ako se ne postigne kompromis.

Johnson mora tražiti odgodu, ali i dalje govori da je neće biti. Kako to kani postići nije jasno.

Odgoda zahtijeva jednoglasan pristanak 27 članica EU-a, koje mogu zatražiti da bude kraća ili dulja.

Neuredni Brexit

Do Brexita bez dogovora doći će ako pregovori Londona i Bruxellesa ne uspiju, a 27-orica odbiju novu odgodu.

Taj scenarij posebice izaziva zebnju u ekonomskim krugovima koji strahuju od pada vrijednosti funte, smanjenja izvoza i rasta inflacije odnosno recesije, uz uvođenje carina i prijetnju nestašica hrane, goriva i lijekova.

Johnsonova vlada aktivno se priprema za takav scenarij, ponavljajući da je pripremila milijarde funti kako bi ublažila šok.

Prijevremeni izbori

Politička kriza u zemlji tako je ozbiljna da se čini da su prijevremeni izbori neizbježni u tjednima ili mjesecima koji dolaze. Sve političke stranke za to se aktivno pripremaju.

No laburistička oporba želi pričekati da odgoda Brexita bude sigurna prije nego se birače pozove na birališta.

Za Johnsona ti su izbori ključni jer je izgubio većinu u parlamentu.

Ništa od Brexita

Laburistička oporba predvođena Jeremyjem Corbynom mogla bi pobijediti na prijevremenim izborima i uz potporu liberalnih demokrata (centristi i eurofili) te škotskih separatista organizirati drugi referendum.

Foto: PETER NICHOLLS

Birači bi između Brexita s novim sporazumom koji bi s Bruxellesom dogovorila nova laburistička vlada i ostanka u EU-u mogli izabrati ovu drugu opciju i zemlja bi ostala u Uniji.

