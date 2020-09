'Dogovor oko Brexita još uvijek je moguć, Europa ga i dalje želi'

Stajalište Ujedinjenog Kraljevstva je veoma daleko od onoga što EU može prihvatiti, rekao je potpredsjednik EK-a Šefčovič nakon sastanka s britanskim državnim ministrom Goveom

<p>Dogovor Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva o Brexitu i dalje je "moguć", unatoč veoma udaljenim stajalištima uoči presudnog kruga pregovora ovoga tjedna, rekla je u ponedjeljak predsjednica Europske komisije <strong>Ursula von der Leyen</strong>.</p><p>- Želimo dogovor i još sam sigurna da je on moguć - rekla je u Lisabonu, nakon razgovora s portugalskim premijerom Antoniom Costom.</p><p>- Pozivam na odgovornost (...) jer su naša gospodarstva, s obje strane La Manchea, teško stradala u pandemiji i moramo učiniti sve kako bismo postigli razuman dogovor - istaknula je Von der Leyen.</p><p>Britanci su u ponedjeljak ponovili da žele izmijeniti uvjete ugovora o izlasku iz EU-a po cijenu da ugroze pregovore s Europljanima o budućim trgovinskim vezama koji se trebaju održati u Bruxellesu. </p><p>- Stajalište Ujedinjenog Kraljevstva je veoma daleko od onoga što EU može prihvatiti - rekao je potpredsjednik EK-a Maroš Šefčovič nakon sastanka s britanskim državnim ministrom Michaelom Goveom u belgijskom glavnom gradu.</p><p>- Obojica smo otvoreno rekli da smo još međusobno udaljeni. No isto tako smo bili jasni u vezi sa činjenicom da želimo prevladati tu udaljenost - uzvratio je Gove putem britanske televizije.</p><p>Glavna tema njihovih razgovora je veoma sporan nacrt zakona o kojemu upravo raspravlja britanski parlament i koji dovodi u pitanje neke obveze UK-a u ugovoru koji uređuje njegov izlazak iz EU-a 31. siječnja.</p><p>Tekst preispituje neke odredbe o britanskoj pokrajini Sjevernoj Irskoj predviđene kako bi se spriječila ponovna uspostava granice s Republikom Irskom, koje su ocijenjene presudnima za očuvanje mira na otoku.</p><p>Bijesni zbog takvog zaokreta koji, priznaju same britanske vlasti, krši međunarodno pravo, Europljani su Londonu dali rok do kraja mjeseca, dakle do srijede, kako bi povukao svoj nacrt, u protivnom će se obratiti sudu.</p>