Dojila na tribini pa bebu udarila loptica u glavu - pala je u komu

Nakon teških šest tjedana provedenih u bolnici, tromjesečna beba McKenna Hovenga koja je zadobila teške ozljede mozga kada ju je u glavu pogodila lopta, konačno je puštena kući.

Malenu McKennu majka Kassy je dojila na tribinama za vrijeme utakmice softballa, u mjestu Shell Rock, u američkoj saveznoj državi Iowi. U jednom trenutku, prejako bačena lopta preletjela je preko zaštitne ograde i pogodila novorođenče u glavu.

Djevojčica je hitno helikopterom prebačena u lokalnu bolnicu i operirana.

As a dad, I can't imagine. #PrayforMcKenna

Healing for McKenna https://t.co/cGOWjCU25O via @youcaring