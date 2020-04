'Dok HGK tulumari, lovi se u mutnom na račun poduzetnika'

Predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas nije propustio komentirati gostovanje predsjednika HGK Luke Burilovića na HRT-u koji je rekao kako Udruga Glas Poduzetnika lovi u mutnom, a poručio im je i da su marginalci i populisti.

Burilović je rekao kako neće raditi nikakve revolucije na društvenim mrežama, a na pitanje novinarke misli li tu na inicijativu Udruge Glas Poduzetnika, odgovorio je kako neće nikoga imenovati te dodao kako se radi o lovu u mutnom na populistički način.

Bujas je sinoć kasno navečer odgovorio Buriloviću na Facebooku, a njegovu objavu vam prenosimo u cijelosti:

Čovjek koji je 'nabavio' diplomu na fakultetu u Banja Luci

- Danas je predsjednik HGK, Burilović, prozvao Udrugu Glas Poduzetnika u Temi dana na HTV 1 i 4, upravo prije nekoliko minuta, za niti manje niti više, nego za “lov u mutnom”, uz to da nas je i praktički nazvao marginalcima na Facebooku (društvenim mrežama), te populistima (držim da on zapravo nema pojma što to uopće znači, samo smatra da je dobro tako napasti nekoga, u nedostatku argumenata, no prevario se). Sve vas ovdje, vas 55 000, kao i sve tvrtke koje su se učlanile u UGP - njih 8000 s 25 milijardi kn+ prihoda je nazvao “populistima, borcima na društvenim mrežama i lovcima u mutnom”!

Buriloviću, dok smo se mi VOLONTERSKI borili za “Otpis, a ne odgode”, i to ne samo na Facebooku, dapače, i u konstantnim razgovorima sa svim nadležnim ministarstvima i institucijama, medijskim pritiskom itd. itd....vi ste pozdravljali u medijima one prve Mjere Vlade RH i pozdravljali odgode i mrvice koje su bile prezentirane cijelom privatnom sektoru od kojeg se očekivalo da plati ceh krize, a nakon sto su zatvorili naše poslove i ne samo to, odgode su bile jedan od vaših prijedloga.

Čovjek koji je “nabavio” diplomu na fakultetu u Banja Luci (Univerzitetu za poslovne studije) i to u samo jednoj godini, je odlučio pokazati svoj nerad kao nekakav uspjeh, a izgleda da mu se stolica toliko trese da je odlučio napasti UGP jer eto, imaju hrabrosti postaviti javno pitanje - do kada će HGK biti prisilna udruga? Buriloviću, odlazi!

Odakle vam uopće pravo vrijeđati, nažalost, i vase (prisilne) članove? Sramotno", napisao je Bujas.

'Lov u mutnom na račun poduzetnika dok HGK lideru jedu, piju i tulumare'

- HGK - postanite dobrovoljna Udruga s adekvatnim vodstvom (kako je uopće moguće da jedan toliko potkapacitirani lik bude vas predsjednik, gdje ste ga uopće našli?) i vi ćete naci svoj prostor! A jedini “lov u mutnom” je ovaj koji se događa zadnjih 30 godina, gdje na račun nas poduzetnika HGK lideri jedu, piju, tulumare i putuju po svijetu, sa izdašnim dnevnicama i primanjima.

Tražimo ukidanje svih parafiskalnih nameta, za razliku od HGK koji nije tražio nikad, ništa, pa niti plaćanje PDV-a po naplati, ukidanja plaćanje akontacije poreza na dobit, smanjenje PDV-a, ukidanje plaćanja poreza na dobit ako se dobit reinvestira itd. itd.

Učlani se u UGP, neka nas “marginalaca” bude još više https://glas poduzetnika.hr/uclani-se/

A slika govori 1000 rijeci, toliko o lovu u mutnom,...a sto vi mislite o Buriloviću i njegovim izjavama možete mu reci i mailom na ovu adresu hgk@hgk.hr - objavio je.

Tema: Hrvatska