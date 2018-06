Dok je bila tinejdžerica: Trump je nagovarao kćer na - silikone

Donald Trump nagovarao je svoju kćer Ivanku dok je još bila tinejdžerica na operaciju povećanja grudi, tvrdeći da će joj to pomoći u karijeri fotomodela.

Barem tako piše u knjizi o predsjedničkoj obitelji Born Trump: Inside America's First Family autorice Emily Jane Fox.

Dok je pohađala privatnu školu u kojoj godina stoji 44.000 dolara, Ivanka je ganjala karijeru u modelingu i često uzimala pauze u školi zbog odlaska na snimanja.

Donald Trump Once Wanted Daughter Ivanka to Get Breast Implants, New Book Claims https://t.co/HzjSqCDKth — People (@people) June 19, 2018

Valjda kao poticaj da nastavi slijediti svoj san, Donald Trump, danas predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, svojoj kćeri tinejdžerki je savjetovao da ugradi silikone, tvrdi autorica knjige.

Manekenska karijera razlog je što je Ivanka napustila Chapin, privatnu školu za djevojke na Manhattanu, jer je počela imati ozbiljnih problema zbog čestih izostanaka.

Njezini nastavnici zamjerili su joj što je zbog snimanja često odlazila na Mar-a-Lago, Trumpovo imanje na Floridi, pa zatim lagala o razlozima izostajanja.

Pokazivanje grudi i ostale pikanterije

U knjizi o predsjedničkoj obitelji, autorica prikazuje Ivanku kao znatnu drugačiju osobu od žene koja danas prima svjetske vođe i radi kao viša savjetnica u Bijeloj kući.

Former fashion model-turned White House aide Ivanka Trump sits in for President Trump at G20 meeting https://t.co/FddjHvZi8E pic.twitter.com/ZfedkVhbUX — Yahoo News (@YahooNews) July 8, 2017

Prije nego što je ispolirala svoju pojavu za javnost, bila je 'relativno normalna tinejdžerica', tvrde njezini školski kolege.

Tako je recimo u osmom razredu, Ivanka zajedno s prijateljicom pokazala grudi prodavaču hot doga čiji se kiosk nalazio preko puta njezine škole, tvrdi u knjizi. Za incident je saznala uprava škole, ali nijedna zbog toga nije kažnjena.

Ako je vjerovati još jednoj u nizu pikanterija iznesenih u knjizi, Ivanka je vještinu oralnog seksa naučila od prijateljice koja joj je na banani pokazala kako se to radi.

'Od oca naslijedila smisao za samopromociju'

Za vrijeme pohađanja koledža Wharton, iskrala bi se s nastave i zapalila dvije cigarete - jednu za drugom - potpuno našminkana i odjevena u Burberry baloner.

Živopisni portret djevojke baca novo svjetlo na ženu koja je zajedno s braćom Donom Jr. i Ericom odrastala pod povećalom javnosti, imajući za oca zahtjevnog i često odsutnog milijardera.

This is her at 16 when she was "a model" pic.twitter.com/Z7r3EXJYlu — ChiTown Snowflake (@TobyResier) June 11, 2018

Od oca je naslijedila 'smisao za samopromociju, lišen doduše očeve arogancije' piše autorica, te dodaje da nakon što je kao djevojčica bila prisiljena pratiti razvod svojih roditelja u tabloidima, Ivanka je razvila mehanizam pomnog kontroliranja svega što se događa u njezinom životu.