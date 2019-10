Dok je liječnica radila noćnu, s auta su joj skinuli sve kotače

Liječnica je imala dežurstvo od 24 sata. Nakon što je završila, oko 10 sati, u krugu bolnice vidjela je svoj automobil s kojeg je netko skinuo sva četiri kotača.

Ispričao nam je to čitatelj koji nam je poslao fotografije automobila spomenute liječnice iz KB-a Dubrava.

Foto: snimio čitatelj 24sata - To nije prvi takav slučaj. Isto to dogodilo se i prije mjesec dana - posvjedočio je čitatelj koji je htio ostati anoniman. Dodao je i kako na tom dijelu bolnica nema nadzorne kamere. Više informacija pokušali smo doznati i od same liječnice, no nije htjela davati nikakve izjave. Zagrebačka policija potvrdila nam je da su primili prijavu.

Foto: snimio čitatelj 24sata

-Slučaj je prijavljen, ali još utvrđujemo sve okolnosti - kažu u PU zagrebačkoj.

Iz KB-a Dubrava nam nisu odgovorili na upit je li ovo prvi takav slučaj skidanja svih kotača s automobila u krugu bolnice u Dubravi.