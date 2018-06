Dok je snimao selfie, prišao mu muškarac i ustrijelio ga u glavu

Meksički političar ustrijeljen je dok je pozirao za selfie s jednim od svojih birača.

Nakon predizbornog sučeljavanja uoči izbora, 43-godišnjem Fernandu Purónu, poznatom po borbi protiv organiziranog kriminala, ubojica je prišao s leđa i iz neposredne blizine ga ustrijelio u glavu. Umro je na putu do bolnice.

Mexican congressional candidate Fernando Puron was shot and killed after leaving a debate hall. He's the 112th candidate or politician killed in Mexico since September, but the first running on the federal level https://t.co/UbBtS84upj pic.twitter.com/pA2phibGmz