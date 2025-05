Dok neki noriju, maturanti u Zaboku sade stablo generacije, a profesor Vitez to viteški slavi!

'BAŠ IH JE BILO PUNO'

VIDEO Divlje svinje u žurbi: 'Pretrčale su cestu velikom brzinom, nisam to još doživjela' ZAGORJE Naša čitateljica snimila je grupu divljih svinja koje su velikom brzinom pretrčavale cestu. - Išla sam na posao prema Mariji Bistrici kad sam oko 5.30 sati naletjela na puno divljih svinja koje su preko polja prelazile cestu zbilja u velikoj brzini. Nešto što još nisam nikada do sad vidjela. Bilo je zbilja čudno vidjeti tako nešto, vozim se tu svaki dan, ali još to nisam doživjela - ispričala nam je.

Kopiranje linka