Help, please help us. Please. Help, zavapio je na engleskom jeziku mladić kojemu je bala tetrapaka teža od tone prikliještila nogu.

Dječica osnovnoškolske dobi neutješno su plakala. Prizor je to koji je dočekao vatrogasce jučer oko 4 sata na teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 između čvorova Novska i Okučani. U kamionu srbijanskih registracija natiskalo se 24 migranata. Četvero ih je poginulo.

Po zaprimanju dojave od Centra 112 u Slavonskom Brodu, vatrogasna ekipa Javne vatrogasne postrojbe Novska s tri vozila i šest vatrogasaca izašla je na mjesto nesreće.

- Prije dolaska rečeno nam je da ima više unesrećenih. Prizor koji smo tamo zatekli bio je strašan. Od kako postoji JVP Novska, ovo mi je jedna od najtežih prometnih nesreća. Puno je bilo ljudi s kojima smo se sporazumijevali na lošem engleskom jeziku, svi su tražili pomoć, glavna riječ koju smo čuli bila je HELP! - rekao nam je Zlatko Pješ, zapovjednik JVP-a Novska. Unatoč tome što je godinama profesionalac, bio je potresen viđenim.

Spašavanje je trajalo sat vremena

U pomoć su im došli kolege vatrogasci iz JVP-a Nova Gradiška, DVD-a Okučani i DVD-a Ljupina.

- Neki su bili prikliješteni teškim balama papira, neki su bili ispod tereta. Osim nas vatrogasaca, bilo je 12 ekipa Hitne pomoći i više policajaca, a svima nam je bio glavni cilj pomoći ljudima - nastavlja Pješ.

Nažalost, za četvero nije bilo pomoći. Od ozljeda su preminuli na mjestu.

- I ovima koji su bili živi bilo je teško pomoći jer su bili prikliješteni teretom pa smo morali voditi računa o tome kako ih osloboditi iz smrtne opasnosti. Koliko sam u onom mraku i kaosu mogao vidjeti, među ozlijeđenima je bilo i dvoje djece, po mojoj slobodnoj procjeni imali su oko 12 godina. Spašavanje ljudi trajalo je oko sat vremena, a cijela naša intervencija oko dva sata - rekao je Zlatko Pješ.

Sve ozlijeđene su vozilima Hitne pomoći prevezli u Opću bolnicu Nova Gradiška. Ravnatelj bolnice Josip Kolodziej rekao nam je kako su oni zaprimili 11 ozlijeđenih iz prometne nesreće.

- Među njima je bilo i djece. Kod šest smo konstatirali teške ozljede, a dva pacijenta su u životnoj opasnosti. Uglavnom se radi o mlađim ljudima - rekao nam je ravnatelj.

Kolodziej je večeras za RTL dodao da je od tih 11 pacijenata jedan i dalje kritično i na intenzivnoj njezi zbog teških ozljeda.

- Pacijent koji je primljen je polutraumatiziran pacijent koji ima ozljede više organiskih sustava. Njegovo stanje je sada stabilnije nego što je bilo prilikom prijema tako da sam optimističan glede prognoze njegovog liječenja - rekao je. Dodao je da je bio još jedan pacijent u kritičnom stanju, ali se nakon operacije dobro osjeća i više nije životno ugrožen. Komentirao je kako se radi o zgnječenjima i porezotinama.

- Osobito kod ovog pacijenta koji je išao odmah u operacijsku salu, imao je zgnječenje ekstremiteta odnosno ruke koja se morala zbog opsega ozljeda amputirati, nažalost. Uz to imao je i frakture koje će se kasnije operirati. Trenutno smo obavili operaciju spašavanja života, zaustavljanja krvarenja, a po stabilizaciji stanja pristupit ćemo ostalim operativnim zahvatima - kaže.

- Jutros smo zaprimili četiri teško ozlijeđena pacijenta. Dvojica od četvorice su odmah proslijeđeni na operativne zahvate koji su izvršeni. Provode se svi postupci intezivne njege i liječenja. Od njih četiri, dvojica su zadržana na odjelu traumatologije, jedan na odjelu intenzivnog liječenja, a jedan je proslijeđen u KB Sestre Milosrdnice u Zagreb zbog kompleksnosti ozljede. Životne opasnosti za ovu trojicu zasad nema - rekao je večeras za N1 Josip Samardžić, ravnatelj bolnice u Slavonskom Brodu.

Kamion, u čijem tovarnom prostru su se nalazili svi ti ljudi, neslužbeno doznajemo njih ukupno 24, u vlasništvu je prijevozničke tvrtke Magazin-Šped iz Požege u Srbiji.

Stari problem migrantske rute

– Ne bih vam mogao sad ništa reći jer istraga još traje. S vozačem se nisam čuo, ali znam da je ozlijeđen i nalazi se u bolnici. Koliko sam shvatio, ima povredu lakta, odnosno lakše je ozlijeđen. Molimo vas za razumijevanje i zaista vam ne mogu reći više ništa - rekao je predstavnik prijevozničke tvrtke. Po glasu mu se moglo zaključiti da je potresen događajem.

Na naše pitanje rekao je da im se ništa slično nikad nije dogodilo, a redovito voze kroz Hrvatsku. Dodao je i da je riječ o “starom problemu” migranata uz granicu.

Tko su ljudi koji su se nalazili, kako je rekao Davor Smoljan, zamjenik općinskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda, u neprimjerenom prostoru za prijevoz tek će se utvrditi.

– To ćemo znati tek nakon što očevid bude obavljen u cijelosti - rekao je Smoljan.

Očekuje se da će se nakon toga znati kako su se strani državljani, za koje se pretpostavlja da su migranti, našli u kamionu. Jesu li u njega ušli na području Srbije ili Hrvatske te je li vozač znao da su među kolutovima papira ljudi.

Iako očevid još nije završen u cijelosti, pretpostavlja se da je vozač (42) kamiona u jednom trenutku desnim kotačima zahvatio travu pored autoceste, što znači da je prešao zaustavni trak. U tom trenutku je naglo okrenuo upravljač u lijevo i s kamionom prešao cijeli sjeverni kolni trak, prevrnuo se na lijevi bok i probio zaštitnu ogradu završivši na južnom kolničkom traku. Pod težinom tereta krovna cerada je puknula i s kolutovima papira, od kojih je svaki težak više od tone, na autocestu su ispadali i ljudi. Vozača su prijavili zbog izazivanje nesreće.