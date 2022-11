Dok se govori o nekoj reformi, zdravstvo posrće

U jeku smo predstavljanja nove reforme zdravstva. Slijedi javno savjetovanje, no kad razmislimo malo bolje, možda je uopće ne bismo trebali nazvati "nova" reforma, jer i sve prethodne tako su predstavljene, no u njima nikad nije bilo ničeg novog i revolucionarnog. Nitko još do sada sustav nije istinski reformirao. Pa bi bolje bilo reći da svjedočimo još jednom prijedlogu koji se naziva reformom zdravstva, a što će se iz toga izroditi, tek ćemo vidjeti. I hoće li uopće. Već sad su se neke odrednice novih zakona i pravila našle na meti kritika i žestokom udaru, a najveći problem je što se, dok to natezanje traje, zdravstvo i dalje muči, stenje, posrće te bilježi situacije koje dolaze pod povećalo javnosti. Poput smrti rodilje koju su primili u gospićku bolnicu pa potom prevezli u zadarsku. Zato u Gospić uskoro kreće inspekcija Ministarstva zdravstva, a što se doista dogodilo u ovom nesumnjivo tragičnom slučaju, te je li bilo stručnih propusta, ne možemo prejudicirati. Jer iza svega je ostala neutješna obitelj i četvero dječice, koji ni u kojem slučaju ne smiju slušati pretpostavke i nagađanja.