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Dok deseci tisuća prosvjeduju zbog smeća u Lici, Plenki ima važan europski sastanak

Dok traje prosvjed u Zagrebu zbog desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području premijer Andrej Plenković sudjeluje na 52. izdanju Cernobbio Foruma, službeno TEHA Forum u Cernobbiu u Italiji. Tradicionalno se održava u Villi d’Este, luksuznom hotelu i kongresnom kompleks neposredno uz jezero Como. Evo kako izgleda Villa d'Este.
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Dok deseci tisuća prosvjeduju zbog smeća u Lici, Plenki ima važan europski sastanak
Cernobbio Forum tradicionalni je međunarodni skup koji okuplja vodeće političke i gospodarske aktere. | Foto: Tripadvisor
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Cernobbio Forum tradicionalni je međunarodni skup koji okuplja vodeće političke i gospodarske aktere. | Foto: Tripadvisor
Komentari 9

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