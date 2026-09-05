Dok deseci tisuća prosvjeduju zbog smeća u Lici, Plenki ima važan europski sastanak

Dok traje prosvjed u Zagrebu zbog desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području premijer Andrej Plenković sudjeluje na 52. izdanju Cernobbio Foruma, službeno TEHA Forum u Cernobbiu u Italiji. Tradicionalno se održava u Villi d’Este, luksuznom hotelu i kongresnom kompleks neposredno uz jezero Como. Evo kako izgleda Villa d'Este.
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Cernobbio Forum tradicionalni je međunarodni skup koji okuplja vodeće političke i gospodarske aktere.
| Foto: Tripadvisor
Cernobbio Forum tradicionalni je međunarodni skup koji okuplja vodeće političke i gospodarske aktere. |
Foto: Tripadvisor
Cernobbio Forum tradicionalni je međunarodni skup koji okuplja vodeće političke i gospodarske aktere.
| Foto: Tripadvisor
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Predsjednik Vlade sudjeluje a panelu s liderima o temama 'Europa u svijetu' i 'Širi Mediteran'.
| Foto: Tripadvisor
Sastat će se s Carlom Ferlitom, glavnim izvršnim direktorom tvornice oružja Pietra Berrete.
| Foto: Tripadvisor
Razgovarat će i s Ancláudijom Rossbach, izvršnom direktoricom UN-Habitata.
| Foto: Tripadvisor
Poslije napornog dana prepunog obveza slije radna večera za sudionike Foruma.
| Foto: Tripadvisor
A ovako je u subotu prijepodne izgledao Zagreb.
| Foto: Igor Soban /PIXSELL
Desetak tisuća prosvjednika stiglo je na Trg bana Jelačića, mnogi oboružani transparentima s jasnim porukama.
| Foto: Marko Seper /PIXSELL
Deseci autobusa stigli su u Zagreb iz drugih krajeva Hrvatske. Više od pet autobusa krenulo je samo iz Gospića
| Foto: Marko Seper /PIXSELL
Prosvjednici su transparentima jasno poručili da stoje uz Liku
| Foto: Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Igor Soban /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto Marko Seper /PIXSELL
Foto 24sata
Foto 24sata