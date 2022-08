Dok smo gasili požar na otoku Kakan, njemački milijarder nam je donio pune vreće hrane i pića

Bili smo na intervenciji na otoku Kakanu te je nekolicina nas morala biti na gliseru. Gledali smo prema brdu u vatru te je odjedanput s druge strane do nas stigao jedan gliser u kojemu su bili mladić i djevojka te su nas na engleskom kratko upitali treba li nam što. Mi smo na to rekli da ne bi bilo loše donijeti nešto. Pratili smo kuda će otići te smo se šokirali kad su ušli u megajahtu koja je bila u blizini. Jako smo se iznenadili.

Rekao nam je to Dario Gregov, predsjednik DVD-a Zlarin, koji je s ostalim kolegama iz JVP-a Šibenik i DVD-a Zablaće gasio jučerašnji požar na otoku Kakan kraj Šibenika. Intervencija je, kako kažu, bila iscrpljujuća, a na kraju su ostali i bez zaliha vode, no tad je uskočio njemački milijarder Reinhold Würth, koji se sa svojom jahtom Vibrant Curiosity našao tik do glisera u kojemu su bili vatrogasci.

- Nakon nekog vremena gliser s mladićem i djevojkom se vratio do nas, a sa sobom su imali pune vreće raznih sendviča koje su očito napravili za nas, jer su došli oko sat vremena nakon prvog susreta, puno sokova i pakete vode. Baš su nas ugodno iznenadili i jako nam je dobro došlo, ali piva nije bilo - kaže nam Gregov kroz smijeh.

- Često nam na intervencijama građani uskoče u pomoć na razne načine, a često i nuđenjem osvježenja. Mi uvijek sa sobom nosimo vodu i ostale potrepštine, ali kad idete na otok, te se zalihe potroše, a teško se mogu nabaviti nove, pogotovo kad je zahtjevna intervencija. Zato nas je iznenadila reakcija ovog njemačkog poduzetnika koji nam je sve to donio. Baš je bilo lijepo od njega i njegove ekipe da su nas se sjetili - rekao je Gregov i dodao kako samog poduzetnika nisu vidjeli, a s članovima njegove posade su samo nakratko porazgovarali.

- To je golema jahta, ima i helikopter. Ljudima koji su nam donijeli sve to na kraju smo poželjeli mirno more te se pozdravili, a i mi smo svoju intervenciju mirno priveli kraju - zaključio je Gregov.

Megajahta ima privatni vanjski prostor na palubi s hidromasažnim jacuzzijem, VIP apartman s privatnom kupaonicom te pet ostalih dvokrevetnih apartmana. Na jahti je 26 članova posade, a duga je 85 metara te može primiti 14 putnika. Procijenjena vrijednost je oko 150 milijuna dolara, a njezin vlasnik je Reinhold Würth, njemački poduzetnik, milijarder i kolekcionar umjetnina.

On je u dobi od 19 godina preuzeo je očevo malo veleprodajno poslovanje vijaka i ugradio ga u Würth Group. Od tvrtke koja se sastojala od samo dva čovjeka napravio svjetsku kompaniju koja posluje u 80 zemalja svijeta, ima više od 400 tvrtki i oko 100.000 zaposlenih. Glavni posao Würth grupe je prodaja montažne opreme diljem svijeta, koja se odvija putem internacionalne mreže kompanija u vlasništvu Würth grupe. Prema revidiranom godišnjem financijskom izvješću, Würth Grupa je u poslovnoj godini 2021. ostvarila ukupnu prodaju od 17,1 milijardu eura.

- Više od 125.000 proizvoda za industriju i prodaju čini nas kompetentnim dobavljačem koji će riješiti svaki problem naših kupaca. Würth je pravi odabir za Vas kad trebate vijčanu robu, alat, kemijske proizvode, proizvode za stolare i građevinare, strojeve, instalacijske materijale i određene dijelove u autoindustriji - stoji na službenim stranicama tvrtke.

Prema Forbesovoj listi najbogatijih ljudi na svijetu, Würth je “težak”, u neto vrijednosti, oko 14,9 milijardi dolara. Iako je od 1994. u mirovini, i dalje je predsjedavajući u nadzornom odboru svoje tvrtke, na čijem je čelu njegova kći Bettina Würth.

