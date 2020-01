Dok smo svi gledali rukomet, dijelove zemlje zabijelio snijeg

Prvi ovogodišnji snijeg u subotu je pao u gorju, dok je u unutrašnjosti padala rosulja. Srećom po sve one koji moraju biti na cestama, ali i zimske službe, snijeg se još uvijek ne lovi po tlu pa su zasad prekriveni samo automobili i krovovi kuća.

No, zimske su službe spremne, što je za NovuTV potvrdio Ivica Križanić, direktor održavanja Hrvatskih autocesta.

- Mi smo se pripremili za ovu zimu. Spremno je 183 vozila i 450 vozača. 20.000 tona soli je u solama tehničkih jedinica, a 44.000 tona je još raspoloživo za isporuku. Prema izvedbenom programu tehničke službe trenutno smo u drugom stupnju održavanja, što znači da preventivno održavamo autocestu, ali u isto vrijeme su sve raspoložive ekipe unutar tehničkih jedinica. Znači - samim početkom jačih padalina, prelazimo u treći stupanj i sve raspoložive ekipe izlaze na teren, izjavio je Križanić za NovuTV.

Milan Bandić danas je pak organizirao 'smotru' zagrebačke Zimske službe na kojoj je bilo izloženo 350 od 400 vozila kojima raspolaže Grad Zagreb.

- Molimo Boga da što manje pada snijeg, da bude što manje u funkciji, ali spremni smo kao da će napadati metar snijega, kazao je gradonačelnik i potvrdio da je Grad za ovu zimu, kao i za prošlu, osigurao budžet od 40 milijuna kuna.

Nimalo iznenađujuće, snijeg nešto jače večeras pada na Sljemenu:

Foto: screenshot/

Snijeg će padati i u nedjelju

- Umjereno i pretežno oblačno, u prvom dijelu dana u unutrašnjosti uz susnježicu i snijeg, a na Jadranu uglavnom još na jugu mjestimice kiša. U gorju povremenog snijega može biti veći dio dana, a u ostatku unutrašnjosti poledice. Vjetar umjeren sjverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, a podno Velebita i olujna bura, a na jugu veći dio dana umjereno jugo. Najniža temperatura od -3 do 1, na Jadranu od 5 do 8 °C. Najviša dnevna između 0 i 3, a duž obale od 8 do 13, stoji u prognozi hrvatskog Državnog hidrometeorološkog zavoda.