Dokapitalizaciju su uspješno proveli: Prikupili 450 mil. kuna

Nadzorni odbor Petrokemije na današnjoj je sjednici sporazumno utvrdio prestanak mandata predsjedniku Uprave Đuri Popijaču i članu Uprave Davoru Žmegaču. Nadzorni odbor je donio odluku o imenovanju nove uprave - Davor Žmegač, predsjednik Uprave, te članovi Uprave - Krešimir Rendeli, Goran Pleše i Peter Suba. Mandat imenovanim članovima Uprave počinje teći dana 31. listopada 2018. s učinkom u 12,00 sati, izvijestili su iz Petrokemije putem Zagrebačke burze.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

"Provedbom odluke glavne skupštine Petrokemije od 9. srpnja 2018. godine o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu i izdavanjem novih dionica u postupku restrukturiranja društva dolazi do promjene vlasničke strukture društva", navodi se u priopćenju.

U cilju omogućavanja novim stjecateljima dionica društva da aktivno sudjeluju u procesu odabira nove upravljačke strukture Petrokemije, članovi Nadzornog odbora - predsjednik Mijo Šepak te članovi Robert Blažinović i Ladislav Turčinović - podnijeli su ostavku na članstvo u tom tijelu, a o novim će članovima biti odlučeno na današnjoj glavnoj skupštini.

Iz Petrokemije su putem Burze izvijestili i o uspješnosti izdanja novih dionica, na temelju odluka glavne skupštine od 9. srpnja.

Petrokemija je, naime, u ponedjeljak objavila javni poziv na upis najmanje 40 do najviše 45 milijuna novih dionica, kojima planira prikupiti najmanje 400 do najviše 450 milijuna kuna novog kapitala, a bilo je predviđeno da upis traje do danas, 31. listopada do 16,30 sati.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

No, kako su i prije roka ulagatelji ukupno upisali i uplatili 45 milijuna novih dionica, time je ispunjen uvjet da se izdanje novih dionica smatra uspješnim.

S obzirom da su upis i uplata novih redovnih dionica u cijelosti obavljeni prije isteka rokova, Uprava Petrokemije je "zaključila izdanje ne čekajući istek navedenih rokova" te je razdoblje upisa i uplate, koje je počelo 29. listopada u 8,30 sati, zaključeno 31. listopada u 11,30 sati.

Dokapitalizacija završena prije roka, Ina i PPD većinski vlasnici

Uprava Petrokemije je, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrdila točan broj novih dionica te se temeljni kapital povećanja izdavanjem 45 milijuna novih redovnih dionica, svaka nominale 10 kuna, te je utvrdila točan iznos povećanja temeljnog kapitala, koji se povećava za 450 milijuna kuna odnosno sa 100,287 milijuna kuna na 550,287 milijuna kuna, navodi se u obavijesti o rezultatima postupka povećanja temeljnog kapitala.

U toj dokapitalizaciji s ukupno 300 milijuna kuna sudjelovali su Ina i Prvo plinarsko društvo (PPD), koje će tako postati i većinski vlasnici kutinske tvornice mineralnih gnojiva.

"Ina i PPD, kao investitori, potpisali su s Centrom za restrukturiranje i prodaju (CERP), kao predstavnikom Republike Hrvatske, Ugovor o dokapitalizaciji Petrokemije. Tvrtke su uplatile ukupno 300 milijuna kuna za 30 milijuna dionica Petrokemije, svaka pojedinačno 150 milijuna kuna, nakon čega će postati većinski vlasnici Petrokemije s udjelom većim od 50 posto te pripadajućim upravljačkim pravima", izvijestili su danas u zajedničkom priopćenju Ine i PPD-a.

Kako su istaknuli, transakcija je provedena kroz partnersko društvo PPD-a i Ine - Terra mineralna gnojiva d.d. (TMG), koje će poslovati u skladu s potpisanim dioničarskim ugovorom.

Na ovaj način izbjegnut je stečaj Petrokemije, a takvu su odluku jednoglasno podržali predstavnici dvaju najvećih dioničara u Nadzornom odboru Ine, naglasili su iz Ine i PPD-a.

Uz povećanje temeljnog kapitala Petrokemije ulozima u novcu, temeljem odluka skupštine iz srpnja provedeno je i povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem potraživanja države u iznosu od 450 milijuna kuna, kao i pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala.

Naime, država je zastupana po CERP-u upisala 45 milijuna novih dionica, nominale 10 kuna, pretvaranjem potraživanja u iznosu od 450 milijuna kuna, čime se temeljni kapital Petrokemije povećava na 492,9 milijuna kuna.

No, na temelju odluke skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala spajanjem dionica radi pokrića gubitaka i prenošenja sredstava u rezerve kapitala, Petrokemija će podnijeti prijavu za upis smanjenja temeljnog kapitala tako da bi on nakon toga iznosio 100,287 milijuna kuna.

Nakon toga bit će provedeno i povećanje temeljnog kapitala već spomenutom dokapitalizacijom u iznosu od 450 milijuna kuna pa će tako na kraju temeljni kapital Petrokemije iznositi 550,287 milijuna kuna i bit će podijeljen na 55.028.701 dionicu, svaku nominale 10 kuna.