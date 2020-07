Dokrajčio 50 taksista, njegova banda tijelima hranila krokodile

<p>Konačno je dolijao serijski ubojica iz Indije koji je priznao da je umiješan u ubojstva više od 50 taksista i ispričao kako je njegova banda tijela žrtava bacala u kanal pun krokodila kako bi sakrili tragove dokaze zločina, javlja <a href="https://edition.cnn.com/2020/07/31/asia/delhi-murder-taxi-intl-hnk/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p><p>Indijska policija Devendera Sharmajea (62) uhvatila tek kad je pobjegao u drugu državu dok je bio na uvjetnoj slobodi. Dotični je u zatvoru proveo 16 godina, a osuđen je između 2002. i 2004. godine za ubojstvo sedam taksista. Tada je dobio kaznu doživotnog zatvora u Jaipuru, no u siječnju ove godine dali su mu dozvolu za privremene boravke van zatvora. Sharma je to iskoristio i odlučio se na bijeg u drugu državu.</p><p>Nakon što je šest mjeseci bježao, policija ga je opet uhitila u srijedu, i to u Delhiju gdje je živio s udovicom koju je oženio dok je bio na uvjetnoj slobodi.</p><p>Sharma je inače diplomirao tradicionalnu indijsku medicinu i 11 godina vodio kliniku u Rajasthanu. U prevari je izgubio cijelo bogatstvo pa je počeo prodavati lažne spremnike s plinom. Nakon toga se uvukao u ilegalnu trgovinu bubrega za transplantaciju, a zbog toga je i uhićen 2004.</p><p>Prema navodima policije, priznao je da je sudjelovao u trgovini više od 125 takvih bubrega, pri čemu je svaki put zaradio između 6680 i 9350 dolara.</p><p>Njegove kriminalne radnje kasnije su postale još bizarnije. U državi Uttar Pradesh je unajmljivao taksije i zatim na skrivenim mjestima ubijao vozače. Nakon ubojstva, njegova banda bi bacila tijela u kanal s krokodilima. Tada bi prodao njihove taksije, cijele ili u dijelovima, a zarađivao je oko 270 dolara po autu.</p><p>Sharma je policiji potvrdio da je organizirao ubojstva više od 50 taksista, iako je osuđen za samo nekoliko njih.</p>