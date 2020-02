Doktor koji je obavio više od 5000 poroda i liječio 180 nacija

Svaki od nas ovdje je po jedan kamenčić, računajući mene, koji je omogućio da stvorimo cjelovitu sliku o mom profesionalnom putu dugom 44 godine. Taj put, kao i svaki put ima lakših i težih dionica, ako čovjek ima vjeru i snagu onda će savladati i najteže prepreke. Sve ono lijepo i manje lijepo što sam doživio se nalazi pred vama u ovoj knjizi 'Moj život između Hrvatske i Njemačke – usponi i padovi', i stoga vam hvala što ste me podržali, kazao je u emotivnom govoru, u petak navečer u Hotelu Central, prof. dr.med. Zlatko Hrgović.

Dvorana Hotela, koja nikada nije bila ispunjena u tolikom broju ljudi, si su poželjeli stisnuti ruku izuzetnom čovjeku, liječniku, donatoru i humanitarcu. Upravo o njegovom profesionalnom radu najbolje govori podatak da je obavio više od 5.000 poroda, napravio 10.000 operacija. Liječio pacijente 180 nacija…

Dr. Hrgović je i u najtežim vremenima po Hrvatsku, u godinama Domovinskog rata u svojoj klinici u Njemačkoj na liječenje primio tisuće ljudi iz ratom zahvaćene Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine. Ne pitajući ima li tko osiguranje.

- On je prvenstveno veliki čovjek i humanista, a samo takvi predanim radom postaju osobe koje visoko kotiraju u profesionalnom i onim drugim sferama života. Stoga nije čudo da je svojevremeno uvršten od Bibliografskog društva engleskog sveučilišta u Cambridge-u, koje ga je 2009. godine, među sto najuspješnijih liječnika na svijetu.

Napisao je 150 znanstvenih radova iz područja ginekologije. U Njemačkoj je u dva navrata, 2017. i 2018., proglašavan među najuspješnijim u struci. HPV virusom i cjepivom se počeo baviti prije 29 godina i on je prvi to cjepivo primijenio na Starom kontinentu. U Njemačkoj je godišnje obavio oko 7000 pregleda, 700 velikih operacija te oko 200 poroda. Uz to je bio i predavač na Medicinskom fakultetu u Frankfurtu – precizirao je prof. Nikola Mandić, koji je upoznao dr. Hrgovića kad je 1999. godine došao u Osijek kako bi, po riječima dr. Mandića, od obične bolnice napravio Kliniku koja je trebala biti ravna onima iz Njemačke, donoseći iskustvo koje je želio predstaviti Hrvatskoj, kako i studentima kojima je predavao na Medicinskom fakultetu u glavnom gradu Slavonije.

Foto: Željko Rukavina/24sata

Pisac predgovora, prof. dr. sc. Josip Jurčević je podvukao kako je knjiga neobična jer autor nije napisao niti jedne riječi, već je sakupio brojnu dokumentaciju i novinarske napise, njih 1000. Među njima je i ona koja koju su objavili brojni mediji, kad je postao voditelj Odjela za ženske bolesti i porodiljstvo Kliničke bolnice Osijek, gdje sam u novoosnovanom Medicinskom fakultetu postao i profesor.

- Želio je iskorijeniti korupciju, jer je vidio da je ona veća od najvećeg tumora koji i dan danas razara Hrvatsku. Tad je pokrenula lavina u osporavanju njegovog rada kao liječnika, čovjeka i humaniste. Nije se dao i krenuo je u pravnu bitku koju je dobio, tek nakon 16 godina. Napustio je Osijek, gdje je došao za deset puta manju plaću, jer Hrvatska ne treba poštene ljude i velike znalce, i vratio se u Njemačku, gdje je krenuo iz početka. Izdigao se iz pepela u koji su ga bacile sile zla i ponovo stekao ugled jednog od najvećih liječnika i znanstvenika – pojasnio je Jurčević.

Dodajući da je osigurao donacija u vrijednosti od 10 milijuna tadašnjih njemačkih maraka. Knjiga je naišla na veliki odjek među Bjelovarčanima i ostalim brojnim gostima koji su došli kako bi pokazali tko je prof. dr. Hrgović. Čovjek s dva doktorata u medicini. Uz onaj u Zagrebu ima i onaj u Njemačkoj.

Ugodno druženje uz koje su dva sata protekla poput aplauza kojima su prekidani govori, kao i nastupi njegove supruge Cecilije, prvakinje opere,Hrvatskog narodnog kazališta, te operne pjevačice Kristine Đopar.

Foto: Željko Rukavina/24sata

Hrgović je rođen u obitelji zemljoradnika 1950. godine u Lipovom Brdu, pokraj Bjelovara. Gimnaziju je završio u Bjelovaru i potom upisao Medicinski fakultet u Zagrebu. Nakon završetka fakulteta prije roka, 1974. godine je otišao u Njemačku, jer u Hrvatskoj nije mogao dobiti specijalizaciju.

Tema: Hrvatska