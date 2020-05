Doktor: 'Kozmetički tretmani spadaju u rizičan kontakt'

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u četvrtak je objavio preporuke sa fizijatre, kozmetičke salone, salone za masažu i njihov početak rada koji kreće 4. svibnja. U emisiji 'Novi dan' N1 televizije gostovao je zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević', doktor Rok Čivljak te odgovarao na pitanja gledatelja.

- Da su mjere bile suvišne i druge zemlje bi imale ove rezultate, jedan od razloga našeg uspjeha je bilo strogo pridržavanje preventivnih mjera - komentirao je Čivljak pitanje jesu li dosadašnje mjere bile suvišne ako ljudi masovno koriste javni prijevoz bez zaštitnih maski.

Objasnio je što misli je li pametno otvarati domove za starije osobe.

- Ja svoju majku nisam vidio mjesecima, ne samo zbog korona virusa, već i zato što živimo u drugim gradovima. No, sretan sam da je u sigurnim rukama, osobe koje o njoj skrbe pružaju joj sve što mogu. Ona je najsigurnija kada se nalazi u sigurnom okruženju, komunikacijom putem raznih aplikacija nadomještamo nedostatak fizičkog kontakta - rekao je Čivljak.

Komentirao je i upute koje je propisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a koje će stupiti na snagu u ponedjeljak.

- Kome je stalo do toga da u vrijeme korona virusa ide kozmetičaru? Moramo postaviti prioritete, znam da se svi žele vratiti u normalan život, pripreme su za ljeto, no to treba provoditi u razumnim granicama. Kozmetički tretmani u kojima ste na daljini manjoj od pola metra spadaju u rizičan kontakt i tu svi moraju biti svjesni rizika - objasnio je.