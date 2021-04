Zabavan, uvijek dobre volje i nasmijan, Natko Beck je već urbi et orbi vjerojatno najpoznatiji radiolog u Hrvatskoj, a svakako najveći influencer među liječnicima, no i puno šire. Ususret 14. dodjeli nagrada Grand PRix, Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) je ovog specijalistu radiologije iz Dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu proglasila najboljim komunikatorom za 2020.

- Uloga doktora Becka u našem komunikacijskom nebu je edukativna, informativna i preventivna, uz dozu opuštenosti i humora. Natko je svojom lakoćom komuniciranja i otvorenošću zaslužio titulu doktora i u komunikacijskom smislu, rekao je predsjednik ovogodišnjeg žirija Igor Vukasović.

Beck je doista sve to - doktor koji uveseljava svoje male pacijente kako bi pregled za njih prošao što ugodnije i bolje, ali i doktor koji preko društvenih mreža u eter pušta zanimljive edukativne poruke, namijenjene svima - i djeci i roditeljima. Sve nas skupa na zabavan i razumljiv način poziva na redovite liječničke preglede, na poštivanje korona-mjera, ponavlja nam da stalno mislimo na svoje zdravlje, i zdravlje drugih. On je tvorac, nema sumnje, "zdravstvenih hitova". Neumorno nam priča o važnosti pregleda, kao i jednostavne, a zdrave ishrane, pa nije rijetkost, recimo, da nam petkom popodne, kad dođe kući s posla, pošalje video u kojem je zvijezda srdela s blitvom, ili pak njegova djevojčica koja mu, kao uteg na leđima, pomaže u tjelovježbi.

- Sretan sam i ponosan zbog ovoga priznanja strukovne udruge, jer meni komuniciranje nije struka! Puno mi to znači, rekao nam je dr. Beck. Na pitanje je li već dobio poziv iz SAD-a za kakav film, ili barem neku važnu političku kampanju, u šali odgovara kako se Ameri ne usude zvati ga.

Nagrada za komunikatora godine dodjeljuje se 12. godinu zaredom, osobama koje su se istaknule komunikacijskom izvrsnošću u javnom prostoru, a javno im komuniciranje nije struka. Osim doktora Becka, u finale su ove godine ušli Seizmološka služba, Udruga Glas poduzetnika, profesor geografije Dejan Nemčić te radijska voditeljica i novinarka na Radio Sljemenu Ivana Radaljac Krušlin.

S doktorom Beckom smo pričali, međutim, i o njegovom nesebičnom volonterskom radu. Unatrag tri godine on na svoj godišnji odmor ponese i ultrazvuk, pa na moru pregledava male i velike, upućujući ih, ako je potrebno, na daljne pretrage. Doktor Beck nam je otkrio, međutim, još nešto - s ultrazvukom je odlazio i u žensku kaznionicu u Požegi, također volonterski, da bi tamo pregedao sve - kako zatvorenice, tako i njihove čuvarice. U svoje slobodno vrijeme, i zato što mu je stalo, veliki je promotor redovitih pregleda.

U čitavoj korona-krizi on je taj koji je svojim zabavnim, ali edukativnim video uratcima pozivao na pridržavanje mjera, objašnjavao nam zašto ići na mamografiju, preglede prostate, i sve druge. Djeca će ga često vidjeti u ordinaciji s leptirm mašnom ili klaunovskim nosom, izvodit će za njih i trikove, plesati - sve da im pregled i boravak u bolnici ne ostane kao ružna uspomena.

Otkud ideja da na more nosi ultrazvuk?

- Na Bol idem zadnjih pet godina na odmor, zaljubio sam se tamo i u ljude, fantastični su. Kad sam doznao za akciju Bračkih pupoljaka, kojom se prikuplja novac za terapiju djece s poteškoćama u razvoju na Braču, povezao sam se s njima, i došao na otok na godišnji s ultrazvukom. Namjera mi je bila zapravo pregledati roditelje te djece, koji za sebe nemaju vremena. Ultrazvuk je mali, mobilni no njime se može pregedati štitnjača, abdomen, dosta toga. Boravim u prostoru općine ili Crvenog križa, i pod krinkom djece navabim roditelje na pregled. Dođu s djecom, a ja ih onda dovedem pred gotov čin, nemaju izbora i moraju na pregled, smije se doktor Beck. Nitko ga od roditelja, dodaje, dosad nije odbio. Što se nalaza tiče, veli da je bilo nekoliko uputa da idu dalje na detaljnije pretrage, bilo je i kroničnih kojima isto treba daljnja obrada, ali u većini slučajeva su, na obostrano zadovoljstvo, roditelji i doktor ustanovili da je sve u redu, i lijepo porazgovarali. Neki su mu roditelji već i treću godinu na kontroli, sad će i četvrta.

- Moj je angažman mali, a njima puno znači, kaže liječnik sa Srebrnjaka. Pregledao je, odgovara nam, i cijelu žensku kaznionicu u Požegi.

- Nazvao sam njihovu ambulantu i pitao ih da li bi im moj dolazak koristio. Prihvatili su, naravno, jer da bi žena inače otišla na pregled, to traži naručivanje, policijsku pratnju, svašta. Ovako, uštedjeli smo dvije godine vremena, to je puno, kaže dr Beck.

Doktor na Instagramu ima preko 13 tisuća pratitelja. Ali je i na Facebooku, TikToku, svuda.

- Supruga mi je prije dvije godine rekla da bih trebao i na TikTok, pa jesam. Cilj mi je preko djece utjecati na roditelje - da ih potaknu na odlazak na pregled. Ali i da, naravno, djeca nauče što znači pregled, i koliko je važan. Dobijam povratne informacije o tome koliko djeca razgovaraju o mojim objavama s roditeljima, i to je super, kaže dr. Beck.

- Ljudi imaju neprobavljeni strah od smrti, to je problem. Strah ih je ići na pregled, što znači da nisu 'raskrstili' sa svojom smrtnošću. Kad prihvatimo činjenicu da je moguće umrijeti od danas nadalje, sve ostalo postaje ljepše i smislenije. Zadnjih 20 godina nastaju, međutim, razmaženi ljudi koji misle da imaju pravo na sve - na apsolutno zdravlje, uspjeh, sreću i bogatstvo, na optimalnog partnera, savršenu djecu, na petice u školi. Narcisoidna smo civilizacija, a to ne može tako, pametno zbori ovaj doktor, kojeg obitelj, kaže nam, podržava u svemu što čini, pa i u tome da svoj godišnji djelomično potroši na preglede izvan bolnice.

Volio bi, kaže nam na kraju, krenuti s aparaturom i u ruralni dio Hrvatske. Baš kao što je pionir hrvatskoj javnog zdravstva dr. Andrija Štampar to nekad davno činio. Natko je zaljubljen u svoj posao, u radiologiju koja je, kaže, sve u 1 - nikad dosadna.

Puno voli pričati, smije se, s "alfa mužjacima", muškarcima u 30-ima, 40-ima i 50-ima, koje je najteže dobiti na neki preventivni pregled.

- Uzimaju zdravlje zdravo za gotovo, a ja već na prvi pogled, bez aparature, mogu vidjeti tko ima, na primjer, masnu jetru. To su oni muškarci koji uvuku trbuh i nadmu prsa, smije se liječnik, komunikator godine. Djeca su, zaključuje, najvažnija, u njih treba ulagati, s njima puno razgovarati.

- Budite tu jedni za druge, pokušajte zadržati ljudskost i dostojanstvo, i pazite da ne pregorite. Ovo nije sprint nego utrka na duže staze, zato čuvajte živce, bavite se sobom, pazite na bližnje, ali i ne tako bližnje svoje. Obratite se stručnjacima za bilo koju pomoć, ne dopustite da vas bude strah ili sram, potražiti pomoć je vrlo mudro i korisno. Budite pametni i razumni, poručuje nam dr. Natko Beck. Zapamtite to ime, čut ćete još za njega. Ili ga, još bolje, zapratite na društvenim mrežama. Puno ćete naučiti.